Detenido en El Zapillo un hombre en una operación contra el narcotráfico

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a primera hora de este martes a un varón en una vivienda del barrio de El ... Zapillo de Almería en una operación conjunta contra el narcotráfico que se mantiene abierta y que se extiende por otras provincias españolas.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press el arresto que se ha producido en la calle Jaúl de la capital almeriense tras la movilización de varios agentes, los cuales también han practicado varios registros en el marco de unas diligencias de investigación que se mantienen secretas.

La actuación policial ha contado con agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera y unidades caninas de Guardia Civil, entre otros medios desplegados en la zona, que ha quedado acotada mientras se practicaban las oportunas inspecciones.