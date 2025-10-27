Detenido por transportar 12 garrafas con 300 litros de gasolina en su coche La Policía Nacional investiga si el carburante iba destinado para abastecer a las narcolanchas de las redes criminales

Ideal Almería Lunes, 27 de octubre 2025, 12:16 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre de 45 años que transportaba doce garrafas de gasolina, con alrededor de 300 litros, en el interior de su vehículo particular, sin medidas de seguridad ni recipientes homologados, lo que constituía un riesgo grave para la seguridad colectiva.

La intervención se produjo tras el aviso de un agente fuera de servicio que observó cómo dos personas llenaban garrafas de combustible en una gasolinera de la carretera AL-3117. A la llegada de los agentes uniformados, comprobaron que el vehículo portaba las garrafas repletas de gasolina distribuidas entre el maletero y los asientos traseros, sin ventilación ni sistemas de sujeción.

Durante la actuación, el conductor manifestó que «se ganaba así la vida», transportando combustible hasta una localidad cercana. La investigación permanece abierta para determinar si el carburante podría haber estado destinado al abastecimiento de embarcaciones de alta potencia empleadas por redes criminales, práctica conocida como 'petaqueo'.

Riesgos y sanciones para quienes incumplen la normativa

La Policía Nacional en Almería ha reforzado la vigilancia sobre este tipo de conductas, en las que se combina el riesgo de accidente con la posible colaboración con actividades ilícitas. El transporte o suministro de combustible sin las debidas garantías de seguridad no es una actividad inocua, sino que pone en peligro la vida de sus autores y la de quienes les rodean.

De acuerdo con la legislación vigente, el suministro de carburantes en envases no homologados o sin control del destino del producto vulnera lo establecido en el Real Decreto 706/2017, que regula las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones de suministro, y en la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos.

Ampliar Vehículo que transportaba las petacas de gasolina. P. N.

El incumplimiento de estas normas puede acarrear sanciones administrativas muy significativas, entre ellas, multas de hasta seis millones de euros, suspensión o revocación de la autorización administrativa de la estación de servicio, cierre temporal del establecimiento o retirada del producto en caso de riesgo grave o reiteración.

Además, la normativa sobre transporte de mercancías peligrosas (ADR) exige que los envases sean homologados y seguros. Su incumplimiento puede generar responsabilidad civil en caso de accidente o incendio.

En los supuestos en que se acredite que los responsables o empleados sabían o toleraban que el combustible se destinaba a actividades delictivas, como el abastecimiento de narcolanchas o embarcaciones utilizadas para el tráfico de personas, podrían incurrir en responsabilidad penal por creación de grave riesgo para la seguridad colectiva (artículo 385 del Código Penal) o colaboración con organización criminal (artículos 570 bis y siguientes).

Prevención y colaboración ciudadana

La Comisaría Provincial de Almería subraya que la práctica del petaqueo constituye «un riesgo real y una pieza logística clave en el sostenimiento de redes criminales que operan desde el mar». Por ello, hace un llamamiento a los titulares y empleados de estaciones de servicio para que «nieguen el suministro en garrafas no homologadas o cantidades inusuales, verifiquen la identidad de los compradores y comuniquen de inmediato a la Policía Nacional cualquier operación sospechosa».

El detenido ha sido puesto a disposición judicial tras instruirse las diligencias correspondientes y las doce garrafas de gasolina intervenidas fueron depositadas en la Comisaría Provincial de Almería para su análisis y custodia.