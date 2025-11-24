Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Hachís y tableros de parqué hallados en la furgoneta del arrestado. R. I.

Detenido en Almería tras cuatro horas de persecución un fugado de la justicia con hachís y tableros de parqué

Este individuo, que dio positivo en cocaína, cannabis y anfetaminas, conducía una furgoneta sin permiso y tenía vigente una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión por malos tratos

R. I.

Almería

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:37

Comenta

Efectivos de la Policía Local de Almería han detenido a un varón de 40 años, natural y vecino de Almería, como presunto autor de tres ... delitos contra la seguridad vial (carecer de permiso de conducir, circular con total desprecio de la vida de los demás usuarios y conducir bajo los efectos de las drogas), y otro contra la salud pública, además de tener una orden de ingreso en prisión por malos tratos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fuente Victoria estrena escudo y bandera en su Casa Consistorial
  2. 2 La piedra de Almería conquista el mundo
  3. 3 Detenido en Roquetas de Mar un hombre por tres robos con violencia en la zona de las 200 Viviendas
  4. 4 El Ejido destinará más de 180.000 euros a la reparación del Camino Viejo de Adra
  5. 5 Roquetas pone a disposición bolsas de suelo público para viviendas
  6. 6 El pueblo almeriense ejemplo de biodiversidad: 2.354 especies de plantas y más de 18.000 de invertebrados
  7. 7 10 millones de euros para construir los sueños de la futura ciudad de Vícar
  8. 8 Estos son los comercios que abren el puente de diciembre
  9. 9 Uno de cada cuatro municipios con policía local sigue sin estar en el Sistema VioGén
  10. 10 Indemnizan a un hombre que fue absuelto en juicio después de pasar 224 días en prisión preventiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detenido en Almería tras cuatro horas de persecución un fugado de la justicia con hachís y tableros de parqué

Detenido en Almería tras cuatro horas de persecución un fugado de la justicia con hachís y tableros de parqué