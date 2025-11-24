Detenido en Almería tras cuatro horas de persecución un fugado de la justicia con hachís y tableros de parqué

Efectivos de la Policía Local de Almería han detenido a un varón de 40 años, natural y vecino de Almería, como presunto autor de tres ... delitos contra la seguridad vial (carecer de permiso de conducir, circular con total desprecio de la vida de los demás usuarios y conducir bajo los efectos de las drogas), y otro contra la salud pública, además de tener una orden de ingreso en prisión por malos tratos.

Los hechos se iniciaron sobre 23.15 horas del domingo, ha trasladado el Ayuntamiento de Almería este lunes en un comunicado. Los agentes municipales que se encontraban de servicio en el Camino Almendros observaron una furgoneta «que circulaba con el tren trasero muy bajo, como si tuviera exceso de carga, por lo que decidieron seguirla hasta que en la calle Mimbre le dieron el alto a través de señales luminosas y acústicas».

El conductor de la furgoneta, según el relato policial, «se detuvo unos instantes para, a continuación, emprender nuevamente la marcha dando un volantazo para cambiar de sentido, con doble línea continúa, provocando que otro vehículo que circulaba por su carril tuviera que frenar bruscamente para evitar la colisión».

Así las cosas, los agentes iniciaron la persecución de la furgoneta, haciendo su conductor caso omiso a los requerimientos acústicos y luminosos del vehículo policial y de otras patrullas de la Policía Local que se incorporaron para interceptarlo.

La persecución se prolongó hasta las 3 horas por varias calles de la ciudad, «circulando el fugitivo a gran velocidad y, en ocasiones, en sentido contrario a la marcha o encima de la acera e incluso de un parque», ha detallado el Consistorio. Al llegar a la calle Teruel, en el barrio de Torrecárdenas, «el copiloto del vehículo huido abandonó la furgoneta a la carrera, sin que pudiera ser identificado, mientras que su compinche emprendió de nuevo la marcha vulnerando las más elementales normas de circulación hasta llegar a la calle Camping, que no tiene salida, por lo que inició la fuga a pie, siendo interceptado poco después por los agentes».

El detenido, comprobarón los agentes tras identificarlo, carecía de permiso de conducir vigente y tenía una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión por malos tratos en el ámbito familiar. Además, dio positivo en cocaína, cannabis y anfetaminas.

Durante el registro al que se le sometió se le incautaron 105 euros en metálico y 154,6 gramos de hachís, mientras que la furgoneta portaba tableros de parqué empaquetados, sin que pudiera justificar su procedencia.

La Jefatura de la Policía Local de Almería ha felicitado a los funcionarios policiales actuantes por su rápida intervención, «demostrando su profesionalidad, compromiso con la seguridad y con la capacidad de tomar decisiones en situaciones complejas».