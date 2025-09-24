Detenido en Almería con más de 7 kilos de pastillas de MDMA en una mochila El estupefaciente, que estaba embolsado y etiquetado, fue intervenido después de que su portador tratara de escapar de la Policía Nacional

Almería Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:37

La Policía Nacional ha detenido en el barrio almeriense de El Alquián a un hombre que portaba una mochila con casi siete kilos y medio de MDMA (éxtasis) en pastillas, repartidas en cuatro bolsas herméticas en las que, incluso, aparecía «su logotipo impreso», según ha indicado la Comisaría en un comunicado este miércoles.

El arresto se produjo en la noche del pasado 12 de septiembre, viernes, cuando, alrededor de las 10 horas, varios efectivos de Seguridad Ciudadana recababan información sobre la presencia de dos personas «en actitud sospechosa» en las inmediaciones de las calles Traíña con Catamarán. «Los individuos entraban y salían reiteradamente de un vehículo, mostrando signos evidentes de inquietud y nerviosismo», ha descrito el cuerpo policial.

Ante esta situación, hasta el lugar se dirigieron dos dotaciones de Policía Nacional, a quienes estas personas dijeron estar a la espera de «un amigo en común que vivía en las proximidades». Sin embargo, «mientras los agentes realizaban las comprobaciones oportunas, los dos individuos emprendieron la huida a pie en direcciones opuestas». Los agentes lograron interceptar a uno de ellos, el portador de la mochila en la que se localizaron las cuatro bolsas de pastillas. Tras su análisis se confirmó que se trataba de MDMA o éxtais, con un pesaje total de 7 kilos y 415 gramos.

Según la valoración del Plan Nacional sobre Drogas para el segundo semestre de 2025, considerando un peso aproximado de 250 miligramos por pastilla y un valor de 13,81 euros por unidad, la droga incautada alcanzaría un precio estimado de 406.000 euros en la calle, ha apuntado el cuerpo policial.

El detenido en El Alquián fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería en funciones de guardia, cuyo titular decretó su ingreso en prisión provisional. La Policía Nacional todavía trabaja en la identificación y localización del individuo que logró huir, así como en todos los aspectos relacionados con la aprensión de tal cantidad de droga.