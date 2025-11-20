Detenido en Almería en una intervención de 8.000 litros de combustible, un vehículo y tres embarcaciones
La Benemérita ha destacado que, en materia de contrabando, en lo que va de 2025 ha detenido a más de una cuarentena de personas y ha aprehendido cerca de 90.000 litros
E. P.
Almería
Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:28
La Guardia Civil ha detenido a una persona e intervenido más de 8.000 litros de combustible, un vehículo y tres embarcaciones, una de ellas ... valorada en 200.000 euros, en diferentes actuaciones desarrolladas en el poniente y levante almeriense durante la primera quincena de noviembre.
Estos resultados se enmarcan en la labor que el Cuerpo desarrolla en la provincia de Almería en materia de contrabando, narcotráfico y delitos contra los derechos de las personas, asimismo en tareas de prevención ante los riesgos derivados de estas actividades ilícitas.
Según ha informado la Comandancia en un comunicado, los servicios de vigilancia de costas han permitido localizar el combustible, el vehículo y las embarcaciones intervenidas.
La Benemérita ha destacado que, en materia de contrabando, en lo que va de 2025 ha detenido a más de una cuarentena de personas y ha aprehendido cerca de 90.000 litros de combustible, además de más de 60 embarcaciones y casi una veintena de vehículos.
