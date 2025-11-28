Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un detenido en Almería al caer una red dedicada al blanqueo de capitales con la compraventa fraudulenta de vehículos

Los investigados captaban a personas sin recursos para que prestaran su identidad a cambio de pequeñas cantidades de dinero con el fin de registrar a su nombre vehículos importados de otros países de la Unión Europea

E. P.

Almería

Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:20

Comenta

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría de Algeciras (Cádiz) ha destapado una sofisticada organización criminal especializada en el blanqueo de ... capitales a través de la adquisición y transferencia fraudulenta de vehículos de alta gama. En el operativo se ha detenido a 11 personas vinculadas directa o indirectamente con actividades relacionadas con el narcotráfico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El padre del detenido por el crimen de Antonio Campos niega contacto con él los días del crimen
  2. 2 Absuelta de narcotráfico una mujer que alegó que tenía cannabis para calmar el dolor
  3. 3 El Plan de Asfaltado de Roquetas se inicia con trabajos en la circunvalación de acceso al municipio
  4. 4 Sin rastro de «altas cantidades» de efectivo en la vivienda de García
  5. 5 La agencia de viajes admite las escapadas de García y Liria tras los mensajes intervenidos
  6. 6 Adra repara más de 1500 fugas de agua en los dos últimos años
  7. 7 El Ayuntamiento de Vera inicia el expediente para nombrar Hijo Predilecto al doctor Diego Ramírez Soler
  8. 8 El Ejido y el Consejo Social de la UAL promueven la investigación a través de paneles informativos
  9. 9 Campoejido dona más de 13.000 euros a el Ayuntamiento de El Ejido para políticas de Igualdad
  10. 10 Herido un legionario en una explosión en la base de Viator

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un detenido en Almería al caer una red dedicada al blanqueo de capitales con la compraventa fraudulenta de vehículos

Un detenido en Almería al caer una red dedicada al blanqueo de capitales con la compraventa fraudulenta de vehículos