Detectan una plaga de lombrices en el entorno de la rambla de Alfareros

MIGUEL CÁRCELES ALMERÍA Lunes, 22 octubre 2018, 01:48

Los vecinos del entorno de la rambla de Alfareros están que trinan ante lo que han calificado como una «plaga» de lombrices en la barriada. «Es un asco, están alrededor de las arquetas del agua», advierte un residente anciano. «No es algo nuevo, llevamos al menos dos años así, cada vez que llueve salen lombrices de las alcantarillas y de las arquetas. Y no sólo aquí, sino en toda la zona. También en la calle de las Cruces», advierte, cayado en mano.

Las lombrices no están ocultas. Son visibles -tal y como puede observarse en las fotografías que acompañan a esta información- echando una ojeada pese a su escueto tamaño. Esto es: no hace falta ser un avispado para darse cuenta que eso no es demasiado corriente.

«El otro día tiré de la cisterna y me salió una en el agua del inodoro», relata, por su parte, otro vecino, que advierte el repelús que tiene cada vez que debe utilizar la ducha. «Ahora compro agua embotellada», narra. «Salen por todos lados, de las alcantarillas, de las boqueras», comenta una tendera al ser preguntada al respecto.

El Ayuntamiento de Almería desconocía esta situación. Al ser cuestionados por IDEAL al respecto, trasladaron que sus servicios de sanidad y consumo estudiarán el origen y actuarán en consecuencia. Pero pese a lo narrado por los vecinos, descartan que tenga relación alguna con la red de suministro y saneamiento. «Las redes de distribución de agua son estancas, están completamente cerradas. Es imposible que entren lombrices. Además, son animales que no viven en el agua, sino en la tierra. Observaremos si pudiera venir, por ejemplo, de alguna obra», trasladaron. Los vecinos, por su parte, exigen soluciones rápidas.