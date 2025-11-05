Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El registro de esta especie confirma que las condiciones ambientales del Mediterráneo occidental comienzan a ser favorables para especies de origen tropical Alejandra Pérez (ICM)

Detectan la medusa Cassiopea andromeda en Almería, el hallazgo «más occidental» en el Mediterráneo

Durante 15 meses se documentó la presencia de la medusa en la zona de Aguadulce

E. P.

Almería

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:48

Un estudio liderado por investigadores del Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) ha confirmado el primer registro de la medusa tropical Cassiopea andromeda en ... aguas de Almería, lo que constituye el hallazgo «más occidental» de esta especie en el mar Mediterráneo.

