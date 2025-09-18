Estos son los destinos del Imserso en Almería Roquetas de Mar, Aguadulce y Mojácar concentran la oferta de sol y playa, mientras que los circuitos culturales y de naturaleza permiten conocer la Alcazaba, Mojácar, Cabo de Gata o la Alpujarra Almeriense

E. Gabriel Llanderas Almería Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:01

Almería es un destino turístico de un gran atractivo y eso incluye en la oferta del Programa de Turismo del Imserso 2025-2026. Nuestra provincia, gracias a su combinación de costa, cultura y naturaleza tiene lugares y destinos para todos los gustos. Las personas mayores pueden elegir entre estancias en hoteles de 3 y 4 estrellas en régimen de pensión completa, así como circuitos temáticos que permiten descubrir el patrimonio y los paisajes más emblemáticos de la provincia.

En cuanto al alojamiento, los participantes cuentan con plazas en hoteles de primera línea de playa en Roquetas de Mar (como el Hotel Arena Center o el Best Sabinal), Aguadulce (Hotel Moon Dreams Portomagno) y Mojácar (Hotel Best Indalo).

Circuitos culturales y de naturaleza

El programa incluye además dos propuestas específicas en forma de circuitos. Por un lado está el cultural, con visitas guiadas a la ciudad de Almería, con paradas en la Alcazaba y el barrio de la Chanca, excursiones al interior para conocer la comarca de Los Vélez, con el Castillo de los Fajardo y el arte rupestre, y un recorrido final por Mojácar y los paisajes del Cabo de Gata-Níjar.

La otra opción es la de naturaleza, con rutas por la Alpujarra Almeriense, con pueblos de herencia morisca como Laujar de Andarax, y caminatas por el Parque Natural de Cabo de Gata, con sus paradisíacas playas, sus pueblos de casas encaladas y sus acantilados rocosos de origen volcánico.

Andalucía, un abanico de opciones

Más allá de Almería, el Imserso abre su abanico de viajes al resto de Andalucía, con una amplia red de destinos. En Granada, los principales son la Alhambra, el Albaicín, la Alpujarra y la Costa Tropical. En Cádiz, la capital, la Ruta de los Pueblos Blancos y los parques naturales de Grazalema y Los Alcornocales.

En Córdoba, las visitas incluyen la Mezquita-Catedral, la Judería, Zuheros y el Castillo de Almodóvar del Río, mientras que, en Málaga, está la Costa del Sol, Ronda, Frigiliana, Antequera y el Torcal. Huelva incluye Matalascañas, la Ruta Colombina, el Parque Minero de Riotinto y Doñana, Jaén tiene un abanico de opciones que cubre Úbeda y Baeza, Cazorla y el Parque Natural de Despeñaperros, mientras que, por último, Sevilla tiene destinos como la Catedral, el Alcázar, Itálica, Écija y el Parque Natural Sierra Norte.

Precios y novedades

Los precios de los viajes varían según la temporada, la duración y si incluyen transporte. Las estancias de 8 a 10 días en hoteles de costa oscilan entre 224 y 409 euros, mientras que los circuitos culturales y de naturaleza rondan los 305 a 412 euros.

Como novedad, el programa 2025-2026 incorpora la opción de viajar con mascotas y una tarifa plana de 50 euros para escapadas puntuales, lo que amplía las posibilidades para los mayores que buscan viajar con comodidad y a precios asequibles.

Los jubilados y pensionistas almerienses tienen la posibilidad de comenzar a reservar sus viajes del Programa de Turismo del IMSERSO desde el pasado 8 de octubre, fecha en la que arrancó la comercialización en Andalucía. Las reservas pueden realizarse en internet, a través de las webs oficiales o en agencias de viajes autorizadas.