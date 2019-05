Destapan fraudes al Servicio de Empleo que superan 1,5 millones de euros Un agente de Policía Nacional analiza varios documentos. / P. N. Policía Nacional investiga a casi 2.500 personas en la provincia que cobraron subsidios mientras estaban en el extrajero o formaron parte de un entramado de empresas ficticias ALICIA AMATE Almería Martes, 28 mayo 2019, 13:06

La Policía Nacional de Almería, en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ha destapado un conjunto de fraudes que habrían costado a las arcas del Estado más de 1,5 millones de euros tras investigar a casi 2.500 personas implicadas en dos tipologías delictivas distintas. Por un lado, se encuentra un nutrido grupo de investigados por haber cobrado prestación contributiva, subsidio por desempleo o la renta activa de reinserción (RAI) mientras superaban la estancia permitida por la normativa en el extranjero. Por otro lado, se ha logrado identificar a un grupo de empresas ficticias que declaraban una actividad laboral que no ocurría pero daban de alta a trabajadores en la Seguridad Social.

Según han explicado desde la Comandancia de Almería, solo en el primer trimestre de este año, al menos 120 personas inscritas en el SEPE en Almería habrían defraudado 48.483,19 euros al cobrar prestaciones mientras permanecían en países ajenos a España. A lo largo del pasado año 2018, este tipo de práctica alcanzó casi el millón de euros -959.363,43 euros, en concreto- entre un total de 2.315 personas investigadas.

Remarcan desde la Policía Nacional, tras llevar a cabo esta operación en colaboración con el SEPE, que si una persona está cobrando algún tipo de las ayudas anteriormente mencionadas en el momento de viajar al extranjero «las condiciones de la prestación varían». Así, para estancias inferiores a 15 días dentro de cada año natural, la Administración no exige justificar el motivo del viaje, pero recomienda comunicar al SEPE dicho viaje «dado que en caso de no hacerlo y durante ese espacio se es convocado para un puesto de trabajo o realización de un curso, la ausencia a los mismos podrá ser sancionada». Asimismo, durante este espacio de tiempo no se genera el derecho al cobro de las prestaciones por desempleo, quedando suspendidas hasta el regreso, momento en el que deberán reactivarse.

Para evitar que se incurra «dolosamente» en este tipo de fraudes, la Policía Nacional controla en Almería a diario las entradas y salidas de España de los extranjeros requeridos por el SEPE. El primer trimestre del año 2018, los agentes descubrieron un fraude de 374.130,11 euros; durante el segundo trimestre la cantidad alcanzó los 428.564,19 euros; 50.744,59 euros fueron destapados de julio a septiembre, y en el último trimestre del año, la cantidad defraudada descubierta ascendió a los 105.954,54 euros. En total, por lo tanto, casi un millón de euros.

Empresas ficticias

Por otro lado, pero también en materia de fraude al SEPE, la Policía Nacional desarrolla investigaciones propias sobre las llamadas empresas ficticias, cuyas actuaciones constituyen un delito. Estas entidades físicas o jurídicas sin entidad laboral real y efectiva son utilizadas de forma instrumental «para simular negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores a los que, a cambio de diferentes cantidades de dinero, dan de alta en la Seguridad Social», han informado desde la Comisaría de Almería. Los responsables de las mercantiles investigadas declaran realizar una actividad laboral, sin embargo, esto «no sucede».

Durante el año 2018, fueron investigadas un total de 175 personas en Almería por aparentar formar parte de un entramado empresarial que resultó «irreal». En este caso, la cantidad defraudada y descubierta por los agentes ascendió a 238.639 euros.

En lo que respecta a 2019, entre enero y marzo la Policía Nacional ha investigado a 55 personas en la provincia, todos ellos por constituir empresas simuladas con las que habrían defraudado en conjunto 29.214,17 euros.

En cualquiera de los casos, los defraudadores descubiertos están obligados a devolver las cantidades cobradas indebidamente, y en caso contrario, su estigmatización les conllevará al no acceso en un futuro a nuevas prestaciones, ni a ninguno de los beneficios recogidos en el sistema de Seguridad Social.