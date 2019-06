Desmantelan un punto de venta de droga «muy activo» en Almería Droga, dinero y armas intervenidos durante el registro realizado en La Chanca. / P. N. Una pareja ha sido detenida después de seis meses de investigación policial durante la que se comprobó que «un gran número» de personas visitaba su vivienda de La Chanca durante un tiempo «ínfimo» ALICIA AMATE Almería Lunes, 10 junio 2019, 12:07

Un «gran número» de personas pasaban por la vivienda de los ahora detenidos, J. C. C. G. y V. G. J., de manera frecuente, «en cualquier franja horaria del día» y con «una duración ínfima». Individuos con los que los moradores no mantenían «ningún tipo de parentesco». Estos hechos, permitieron concluir a la Policía Nacional después de seis meses de investigación que en dicha vivienda ,ubicada en el barrio de La Chanca de la capital, existía «un punto de venta de droga muy activo».

El inmueble, según indicaron desde la Comisaría de la Policía Nacional de Almería, estaba dotado de una seguridad «extra», poco habitual en este tipo de viviendas ya que contaba con una primera puerta de reja metálica y una segunda puerta común de exterior de vivienda. Este sistema de doble puerta estaría ideado «para la prevención de los robos, y como medida retardante en el supuesto de una actuación policial sorpresiva», al tiempo que indicaba a los posibles compradores «los horarios de apertura y cierre del punto de venta».

«Si al llegar el comprador la reja estaba abierta, con una llamada a la segunda puerta bastaba para acceder al interior de la vivienda. Si por el contrario, la reja estaba cerrada, los compradores sabían que en el interior no había nadie, y no podrían adquirir su dosis», han indicado desde la Policía Nacional de Almería. Además, el sistema permitía «la destrucción del estupefaciente del que dispusieran» en caso de percibir presencia policial.

En el interior de la vivienda, además, contaban con una habitación habilitada para el consumo de las drogas que vendían con lo que «evitaban investigaciones» sobre las actividades que desempeñaban resultantes de las «eventuales intervenciones de dosis de droga realizadas por la Policía Nacional a los compradores, y en las inmediaciones del punto de venta».

Tras las pesquisas, se practicaron dos registros, uno en el punto de venta y otro en el domicilio de los arrestados. Durante el registro practicado por la Policía Nacional en el interior del punto de venta de droga, han sido intervenidas dos carabinas de aire comprimido, 8 rayas de heroína, 7 rayas de cocaína, 480 euros en billetes, 40 monedas de uno y dos euros, una balanza de precisión, 9 cuchillas de corte, 92 papelinas cocaína, y 146 papelinas de heroína.

En el registro llevado a cabo en el interior de la vivienda de los dos detenidos, la cual compartían con sus dos hijos menores de edad, han sido incautas 1.514 monedas de uno y dos euros, una balanza de precisión, 176 papelinas de cocaína, 224 papelinas de revuelto -mezcla de cocaína y heroína-, 164 gramos de heroína, 234 gramos de cocaína, una escopeta Beretta del calibre 12, y diversas joyas de oro y plata.

Por su parte, técnicos de la compañía eléctrica comprobaron que ambos inmuebles contaban con acometidas ilegales a la red eléctrica, no quedando registrado el consumo en ningún contador para poder ser facturado. Adoptando las correspondientes medidas de seguridad, y con el apoyo de los agentes adscritos a la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Almería, los técnicos procedieron al desenganche de las acometidas irregulares y al restablecimiento del normal suministro eléctrico en el barrio.

La pareja detenida, J. C. C. G. y V. G. J., están acusados de un delito contra la salud pública y otro delito de defraudación de fluido eléctrico, y han pasado a disposición