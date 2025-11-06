Estos son los descuentos vigentes en noviembre en el Bono Social Eléctrico

Cada vez más hogares almerienses recurren al Bono Social Eléctrico, una ayuda estatal que permite reducir la factura de la luz y que sigue activa ... en noviembre de 2025 con descuentos específicos. La medida, en vigor desde 2017, está dirigida a consumidores vulnerables, y puede solicitarse durante todo el año a través de las compañías eléctricas de referencia. Además, ofrece protección frente a cortes de suministro en los casos más graves.

En Almería, las solicitudes han aumentado de forma notable, sobre todo entre familias monoparentales, pensionistas y perceptores del Ingreso Mínimo Vital.

Quién puede pedirlo y qué requisitos se exigen

Para acceder al Bono Social Eléctrico es necesario ser titular de un contrato PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) con una potencia igual o inferior a 10 kW, y que el punto de suministro sea la vivienda habitual. El nivel de descuento depende de la situación económica y familiar del solicitante, según sea consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social.

Además, se amplían los umbrales si existen circunstancias especiales, como discapacidad igual o superior al 33%, dependencia de grado II o III, familia monoparental, o situaciones de violencia de género o terrorismo.

Descuentos vigentes en noviembre de 2025

Durante este semestre (de julio a diciembre de 2025), se aplican descuentos del 42,5 % para los consumidores vulnerables y del 57,5 % para los vulnerables severos. Hasta el 30 de junio, los descuentos fueron aún mayores (50 % y 65 % respectivamente).

También existen límites de consumo anual con derecho a descuento, que varían según el tamaño del hogar. Por ejemplo, una familia de cuatro personas puede beneficiarse de la rebaja en hasta 2.698 kWh al año, mientras que las familias numerosas pueden alcanzar los 4.761 kWh.

Cómo solicitar el Bono Social Eléctrico

El trámite puede realizarse por internet, correo electrónico o de forma presencial ante el comercializador de referencia (como Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol o TotalEnergies). La documentación básica incluye el DNI o NIE, certificado de empadronamiento, libro de familia y acreditación de ingresos o del Ingreso Mínimo Vital. En su caso, también hay que presentar el título de familia numerosa o documentos que certifiquen circunstancias especiales.

Una vez presentada la solicitud, la empresa dispone de 10 días hábiles para resolverla. Si se aprueba, el descuento se aplica automáticamente en las siguientes facturas.

Protección frente a cortes y renovación automática

Los beneficiarios del Bono Social disponen de un plazo de cuatro meses para regularizar los pagos en caso de impago, y además están protegidos por el Suministro Mínimo Vital durante seis meses. No se puede cortar la luz si en la vivienda hay menores de 16 años, personas con discapacidad o dependencia reconocida.

El Bono Social tiene una duración de dos años, aunque se renueva automáticamente si se mantienen las condiciones. En caso de cambio en la renta o situación familiar, el nivel de descuento se ajusta. En un contexto de precios energéticos todavía elevados, este programa es una importante herramienta de apoyo a las familias almerienses con menos recursos, que mantienen el suministro eléctrico y alivian la carga de la factura mensual.