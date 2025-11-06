Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El bono tiene una vigencia de dos años, renovables si se cumplen unos requisitos.

Estos son los descuentos vigentes en noviembre en el Bono Social Eléctrico

En Almería, el número de familias que solicitan esta ayuda ha crecido en los últimos años

E. Gabriel Llanderas

Almería

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:19

Comenta

Cada vez más hogares almerienses recurren al Bono Social Eléctrico, una ayuda estatal que permite reducir la factura de la luz y que sigue activa ... en noviembre de 2025 con descuentos específicos. La medida, en vigor desde 2017, está dirigida a consumidores vulnerables, y puede solicitarse durante todo el año a través de las compañías eléctricas de referencia. Además, ofrece protección frente a cortes de suministro en los casos más graves.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Local de Adra detiene a un individuo por allanamiento de morada
  2. 2 Localizan en una zona de difícil acceso de Pulpí a una persona de avanzada edad desaparecida
  3. 3 La Junta adjudica por casi 3,4 millones la obra del colector general y la nueva EDAR de Cantoria
  4. 4 El homicida de Antonio Campos lo golpeó con un bloque de hormigón en un paraje de San Agustín
  5. 5 El alcalde de El Ejido pide al Gobierno un estudio de viabilidad del tren de cercanías para el Poniente
  6. 6 Catorce años de cárcel por agresión sexual a la hija de su pareja desde los nueve años
  7. 7 Los ediles de PSOE y Podemos abandonan el Pleno de Almería por la moción de Gaza
  8. 8 Roquetas instala más de 180 nuevos nichos en los cementerios
  9. 9 La calle de Almería que pide mantenimiento de una forma original: «Y el arreglo, ¿para cuándo?»
  10. 10 Roquetas impulsa la gestión ética de las colonias felinas con la aplicación del método CER

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Estos son los descuentos vigentes en noviembre en el Bono Social Eléctrico

Estos son los descuentos vigentes en noviembre en el Bono Social Eléctrico