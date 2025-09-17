El descubrimiento que podría mejorar la producción de tomate en Almería Un compuesto desarrollado por el CSIC permite que las plantas resistan mejor la sequía, lo que abre nuevas posibilidades para la agricultura en la provincia

La provincia de Almería, líder en la producción de tomate en Europa, se enfrenta a un reto creciente. Tiene que producir más con menos agua en un escenario marcado por la sequía y el cambio climático. En este contexto, y aunque Almería ha demostrado ya en muchas ocasiones que es un ejemplo de la optimización en el uso de los recursos hídricos, un descubrimiento científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) podría convertirse en un nuevo aliado para garantizar el futuro del sector.

El hallazgo se centra en una molécula denominada cianobactina invertida (iCB), que aplicada como espray sobre las hojas de tomate aumenta la resistencia de la planta a la sequía severa sin afectar a la fotosíntesis. Esto significa que los cultivos pueden mantener su productividad incluso en situaciones de estrés hídrico, una circunstancia habitual en el sureste español. La ventaja de este avance es que no requiere modificaciones genéticas en las plantas, lo que lo hace aplicable en cultivos convencionales.

¿Servirá al modelo intensivo?

El modelo intensivo de invernadero en Almería depende en gran medida de un uso eficiente del agua. Con la aplicación de iCB, los agricultores podrían optimizar el riego aún más y reducir pérdidas por estrés hídrico, un factor que encarece la producción y limita la competitividad.

Además, esta tecnología podría ayudar a estabilizar la producción en campañas complicadas, asegurando que los tomates lleguen con calidad a los mercados europeos incluso en años de menor disponibilidad de recursos hídricos.

Cómo actúa la molécula

El compuesto imita la acción de una hormona natural denominada ABA, que regula la apertura de los estomas, es decir, de pequeños poros de las hojas por los que se pierde agua. Al cerrarlos en condiciones de sequía, la planta reduce la transpiración y conserva su humedad. Al mismo tiempo, la iCB activa genes asociados a la producción de moléculas protectoras, lo que aumenta la capacidad de recuperación tras los periodos de estrés.

En palabras de los investigadores, «las plantas tratadas con este espray soportan sequías severas y recuperan la fotosíntesis cuando vuelve el riego», algo que podría contribuir a garantizar la productividad en cultivos tan sensibles al agua como el tomate.

Aplicación a otros cultivos

Aunque el estudio se ha centrado en el tomate, las pruebas preliminares muestran buenos resultados también en trigo y vid, lo que apunta a un amplio margen de aplicación. En el caso de Almería, este descubrimiento no solo beneficiaría al tomate, sino también a otros cultivos bajo plástico y al aire libre que ya experimentan el impacto del déficit hídrico.

Esta innovación podría usarse para mejorar el rendimiento del sector hortofrutícola de Almería, que ya ha sabido reinventarse en numerosas ocasiones, con avances en biotecnología, control biológico y eficiencia hídrica. Ahora, este espray muy bien podría convertirse en un nuevo recurso que ayude a la provincia a mantener su posición de liderazgo en el mercado europeo.

