Descubren un sistema de fallas incipiente en el mar de Alborán con riesgos sísmicos ocultos La falla aún no está plenamente desarrollada, pero ya presenta signos de actividad

Mapa del IGN con la localización del movimiento sísmico en el Mar de Alborán, frente a la costa almeriense, de archivo.

E. P. Almería Lunes, 20 de octubre 2025, 20:05

Un equipo del Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) ha liderado un estudio que identifica y describe por primera vez un sistema de fallas incipiente en el mar de Alborán, situado entre el sur de la Península Ibérica y el norte de África, con «ciertos» riesgos sísmicos ocultos.

Publicado en la revista 'Tectonics', el hallazgo aporta nuevas claves para entender cómo nacen y evolucionan las fallas activas y tiene implicaciones «relevantes» para la comprensión de los riesgos sísmicos ocultos en esta región del Mediterráneo occidental, informa el ICM en un comunicado este lunes.

El artículo la estructura y morfología de un conjunto de escarpes submarinos situados a unos 60 kilómetros al suroeste de Almería y relacionados con el sistema de fallas norte-sur, un sistema en las primeras etapas de su desarrollo.

A partir de datos batimétricos de alta resolución obtenidos mediante un vehículo submarino autónomo (AUV) y su análisis geomorfológico y estructural, el equipo ha podido reconstruir las primeras fases de su crecimiento, un proceso que hasta ahora se había observado muy pocas veces en entornos marinos.

Hallazgos

La coautora del estudio, Sara Martínez-Loriente, destaca que las observaciones obtenidas con un AUV han permitido realizar un análisis morfotectónico del fondo marino con una resolución métrica, «excepcional» en entornos submarinos y comparable a los estudios topográficos terrestres.

Los resultados muestran que la falla aún no está plenamente desarrollada, pero ya presenta signos de actividad: según el estudio, este sistema podría haber originado el terremoto de 1910, que causó daños en la localidad de Adra (Almería) y se sintió en todo el sureste de la Península Ibérica.

Los datos obtenidos permiten inferir la dirección de los esfuerzos tectónicos y la posible evolución futura del sistema, «que podría llegar a desempeñar un papel relevante en la dinámica del mar de Alborán si acaba formando parte de la falla de Al-Idrissi», responsable del terremoto de magnitud 6,4 de 2016 en Marruecos.

Temas

Marruecos

África

Almería

CSIC