Desarticulan un clan familiar que vendía droga en Pescadería Parte del dinero, la droga y los objetos hallados en las viviendas registradas. La Policía Nacional ha detenido a dos hermanos, un primo menor de edad y una cuarta persona ajena a la familia, en cuya vivienda se hallaron armas y munición ALICIA AMATE Almería Jueves, 3 enero 2019, 12:32

Eran familia y regentaban un punto de venta de droga en Pescadería. La Policía Nacional de Almería ha desarticulado, después de nueve meses de investigación, un clan familiar compuesto por dos hermanos, un primo y un colaborador ajeno a ellos que se dedicaban al cultivo de marihuana para su posterior venta así como a la distribución de dosis de cocaína. Tras nueve meses de investigación, y habiéndose encontrado indicios más que suficientes para proceder a la práctica de la diligencia de entrada y registro, el Juzgado de Instrucción número tres de Almería acordó la entrada y registro en cuatro inmuebles del barrio de Pescadería.

Así, en una vivienda de la calle Valdivia, dedicado al cultivo de las plantas de cáñamo, se intervinieron 106 plantas de marihuana, 46 esquejes, 24 transformadores, 16 lámparas, 16 bombillas de 600 watios, dos extractores, un filtro de aire y una balanza. Por su parte, en la calle Resaca era donde radicaba el punto de venta de la droga. En el inmueble gestionado por el clan ubicado en esta vía la Policía Nacional intervino 47 gramos de cocaína, 39 plantas de marihuana, una balanza de precisión y 229 euros en efectivo.

Era desde una última vivienda en la calle Rioja desde dónde el clan dirigía y controlaba el punto de venta y la plantación de marihuana. En este inmueble fueron hallados 3.600 euros mientras que en una última casa ubicada en la calle General Luque los agentes encontraron 740 euros y 70 gramos de cogollos de marihuana.

Después estas actuaciones, la Policía Nacional procedió a la detención de P. C. S. de 33 años de edad, su hermana M. J. C. S. de 40 años y el primo de ambos C. G. C. de 17 años de edad, los cuáles además contaban con antecedentes policiales por tráfico de drogas y varios delitos contra el patrimonio así como de un delito de defraudación de fluido eléctrico.

A la mañana siguiente, policías adscritos a la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Almería, se desplazaron al domicilio del colaborador del clan arrestado, quien realizaba las labores de venta al menudeo en el inmueble desmantelado en la calle Resaca, y allí procedieron a la detención de S. A. N. de 40 años de edad, quien cuenta con un amplio historial delictivo.

En el registro domiciliario practicado en presencia de la Secretaria Judicial fueron intervenidos 85 gramos de cocaína, una escopeta del calibre 12 con cañones paralelos y el número de serie borrado, una escopeta del calibre 16 con los cañones recortados, una pistola detonadora, 52 cartuchos del calibre 12 y 44 cartuchos del calibre 16.

Los cuatro detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número tres de Almería en funciones de guardia.