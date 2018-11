La luz de Bo Derek ilumina Almería La actriz de culto revoluciona la mañana de sábado almeriense protagonizando un acto en el paseo de las estrellas en el que ha derrochado clase y cercanía SERGIO GONZÁLEZ HUESO Sábado, 24 noviembre 2018, 14:36

Bo Derek adora España por su gente y sus caballos. Y cada vez que visita estas tierras se siente como en casa, así lo ha reconocido esta mañana en Almería, donde está siento homenajeada por el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), que este año cumple su XVII edición. De esta provincia se llevará el galardón más importante del evento, el Almería Tierra de Cine, el honor de tener una estrella propia en el mini 'paseo de la fama' de Almería y, por último, el agasajo de los almerienses, que esta mañana han llenado el pasillo frente al Teatro Cervantes que ha servido como plato previo a la gala de clausura de Fical 2018 que tiene lugar esta noche.

Pero no solo eso. En su visita también habrá tiempo para disfrutar de las famosas 'tapas' de Almería, que han sido mencionadas por el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, en la rueda de prensa que se ha celebrado esta mañana para presentar a la legendaria protagonista de '10, la mujer perfecta'. De esta película que la catapultó al éxito y de su relación con Almería giró el leit motiv de una comparecencia pública en la que a Derek se le ha visto con ganas de agradar. Sobre su primera vez en la provincia hace 18 años con motivo del rodaje de la serie 'Reina de espadas', la actriz y ahora productora californiana recordó el rodaje como «muy divertido» pues tuvo que interpretar a «una pirata» que le permitía ir de arriba para abajo a lomos de un caballo, su animal fetiche. Y más en un poblado del 'far west', que fue donde se localizaron sus escenas en la citada serie.

En la rueda de prensa no pudo quitarse de encima tampoco el para ella hoy sambenito de mujer icónica, fundamentalmente labrado en una carrera marcada completamente por su debut en el cine de la mano de Blake Edwards y la ya citada película '10, la mujer perfecta'. Y más concretamente de su famosa escena corriendo por una playa paradisiaca mientras era observada por un embelesado Dudley Moore. El director de Fical, David Carrón, ha definido como un «sueño» el que la protagonista de esta secuencia decidiera formar parte de su primer festival como director. Carrón cree que no hay muchos casos en los que una actriz haya «pasado a la historia del cine» con una sola secuencia. Una «leyenda» a quien se notó que no le gusta demasiado recordar una escena que para ella rodarla fue dura.

A preguntas de los periodistas ha rememorado esta experiencia con humor. Lo primero que ha dicho es que no le gusta demasiado correr, por lo que ya de por sí la escena le costó, pero sobre todo por una circunstancia: el perfeccionismo de Edwards, que le hizo repetir la escena una y otra vez y en varias playas. En México le hizo correr y también en Hawái, y varias veces. Tantas fueron las secuencias que a Derek se le llegó a pasar por la cabeza que el director le estaba gastando una broma. Edwards arrastraba entonces una fama de bromista irredento, por lo que la actriz pensó que a lo mejor estaba siendo una de sus víctimas. Nada que ver con la realidad. La escena quedó como quería el director y lanzó al estrellato a su protagonista, que pasó a convertirse en un mito desde entonces.

El impacto de trabajar con tan «increíble» director fue tan grande para ella que paradójicamente «arruinó su carrera», tal y como ha reconocido la actriz, que a partir de haber rodado con él siempre lo ha echado de menos de una u otra forma. «Fue un gran shock para mí haber empezado mi carrera con él, porque a partir de ahí lo demás fue tener que hacerlo todo yo sola«, ha añadido. Después de ser uno de los mitos del cine de los años 80, la carrera de Bo Derek fue remitiendo en el mundo del cine y tras protagonizar series de televisión hoy es productora de documentales, un género que le interesa mucho. Preguntada por si volvería a rodar a Almería, ella se ha mostrado encantada, pero también ha dejado caer que son muchos los sitios en los que le ofrecen a ella y a su equipo rodar y que sin duda se decanta por aquellos en los que se lo ponen más fácil con bonificaciones tributarias, entre otras cuestiones.

La rueda de prensa dio paso a la firma de su poster y a un paseo por el centro de Almería, previa parada en una de las cafeterías más legendarias del Paseo de Almería. Allí, junto al alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, el edil o el diputado de Cultura y el presidente y su vicepresidente de la Diputación, tomó un café con churros, ante la mirada curiosa de sus fans. Con el apetito satisfecho ha hecho el pasillo estrellado entre una multitud hasta llegar al estrado, desde el que ha deseado que el resurgimiento del cine en Almería se consolide. Tras lo cual ha descubierto su estrella, legado que dejará su visita a la capital de Almería.