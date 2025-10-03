Deporte y nuevos espacios libres para Costacabana La alcaldesa de Almería ha dado a conocer el nuevo Complejo Deportivo Polivalente del barrio, que contará con una inversión cercana a los 3 millones de euros

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha dado a conocer el proyecto de ejecución del nuevo Complejo Deportivo Polivalente del barrio de Costacabana, una actuación que, han expresado desde el Ayuntamiento, «responde al compromiso adquirido en el programa electoral del Partido Popular y que refuerza la apuesta municipal por el deporte como motor de cohesión social y mejora de la calidad de vida».

Aprobado en agosto por la Gerencia Municipal de Urbanismo, el proyecto contempla la reforma y ampliación de la piscina, así como la urbanización y creación de un parque en la parcela del complejo. El presupuesto base de esta primera fase de obras, cuya licitación se ha aprobado este jueves y que, en breve, será publicada en la plataforma de contratación, asciende a 2.928.211,67 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución de 12 meses desde el acta de replanteo. Además, se ha aprobado la contratación de la dirección de obra y ejecución, con un presupuesto adicional de 98.942,03 euros.

Acompañada por los concejales de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes, Antonio Jesús Casimiro; de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, así como por la arquitecta del estudio GmasP, redactor del proyecto, María del Mar Goberna Pérez, la primera edil ha detallado las características de esta infraestructura que transformará el actual Club Deportivo Municipal de Costacabana al reordenar la parcela que ocuparán las nuevas dotaciones, extendidas sobre una superficie de 10.354 metros cuadrados.

La parcela, de forma irregular, limita a las calles Garona, Rubén Darío y Carretera de Costacabana y, al Sur, con las medianeras de viviendas recayentes a la calle Selva Negra. «Este proyecto es un paso más hacia una Almería más saludable, más cohesionada, reforzando el trabajo que venimos desarrollando desde todas las áreas, principalmente a través del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, demostrando que el deporte es un gran dinamizador social, económico y turístico para esta ciudad, y vamos a seguir apostando por esa línea», ha afirmado Vázquez en el acto de presentación.

Características

Entre las principales características del nuevo complejo destacan una piscina cubierta de 1,4 metros de profundidad, diseñada para actividades acuáticas inclusivas: natación, fitness acuático, programas educativos y terapias para mayores, embarazadas y personas con discapacidad.

Habrá también pista polideportiva de fútbol sala, con dos campos transversales de baloncesto y una pequeña grada, además de zonas verdes, de sombra y esparcimiento, con espacios programados para todas las edades.

Contará el complejo con equipamientos biosaludables, zona de calistenia y juegos infantiles, además de cafetería-bar concesionada y almacén municipal para mantenimiento, instalación de placas fotovoltaicas para mejorar la eficiencia energética y, en una fase posterior, la creación de una Ciudad de la Raqueta.

La alcaldesa ha subrayado el carácter participativo del proyecto, fruto del diálogo con la Asociación de Vecinos Bahía de Costacabana y del trabajo conjunto en el que han participado las áreas de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes y Urbanismo y Vivienda, junto al Patronato Municipal de Deportes. «Estamos ante una instalación que va a transformar y mejorar vidas, generar identidad en el barrio y contribuir a que Almería siga siendo una ciudad que avanza hacia un estilo de vida más saludable», ha concluido.

Más en detalle, María del Mar Goberna Pérez, ha explicado que el proyecto «se basa en tres principios: la sostenibilidad social, ecológica y económica». En esta línea, respecto a la nueva piscina cubierta, ha destacado «la mejora funcional, envolvente, estructural y normativa» que incluye la ejecución de este nuevo equipamiento para el barrio de Costacabana y el conjunto de la ciudad.

En cuanto al nuevo espacio lúdico en forma de parque que genera el proyecto, Goberna ha destacado «la apertura de espacios que esta zona genera, eliminando barreras físicas, generando itinerarios no segregados y creando dos plazas recayentes a las calles Garona y Ruben Darío». Ha añadido a esto la concreción de espacios públicos «versátiles» para el disfrute de todos los ciudadanos, sin condición de edad.

Datos del proyecto

La parcela objeto de ordenación tiene una superficie total de 10.354 metros cuadrados. Sobre este espacio, se pretende la ejecución de las obras de reforma y ampliación de la piscina, la urbanización y mejora de parque, la construcción de una pista polivalente y zona de raqueta, todo ello ejecutado en diferentes fases.

En una primera actuación, ahora en licitación, se procederá a ejecutar los trabajos de reforma y ampliación de la piscina, iniciados con los trabajos de demolición, y la mejora de la urbanización y del parque.

La piscina, que será gestionada a través del Patronato Municipal de Deportes, será de una profundidad de unos 140 centímetros, para que se pueda practicar tanto natación como actividades físicas en el medio acuático para mayores, embarazadas, personas con discapacidad, fitness acuático o programas educativos.

El proyecto incluye también la instalación de placas fotovoltaicas, siguiendo la línea de otras instalaciones municipales. En este área se prevé la construcción de un centro de transformación para dar servicio al resto de la parcela, así como la demolición de la edificación existente de talleres para la creación de una zona verde de libre acceso con áreas de juegos infantiles y un área de gimnasia al aire libre.

También se contempla una reserva de espacio para albergar la terraza de la cafetería e incluye la reforma interior de una edificación para usarlo como almacén municipal.

Respecto al Parque, se concibe como un área que se le devuelve a la ciudad, mediante un espacio abierto sin barreras. Limitará al Norte con la calle Garona; al Sur, con la calle Rubén Dario; al Este, con el edificio de Piscina Cubierta ampliado; y al Oeste, con una pista de usos múltiples (cuyo proyecto está en marcha también ya en marcha)

Se ha diseñado un espacio intergeneracional bajo criterios de accesibilidad universal. Se ofrecen distintas actividades según la diversidad funcional, las distintas etapas vitales y grado de socialización, integrando áreas de descanso y disfrute, con equipamientos deportivos biosaludables, zona de calistenia y zonas de juego infantil de distintas edades.

Se incorpora a esta parte de la actuación la reforma de la edificación actual para Cafetería- Bar (objeto de concesión) y almacén municipal para el fácil mantenimiento de la instalación (objeto de reforma dentro de este proyecto).

Se trata de un espacio verde y sostenible cuya materialidad se basa en el bajo mantenimiento y la durabilidad. Hace suyas la vegetación existente en la parcela, reutilizando aquellos árboles que por su estado y porte se permite conservar. Se incorporan especies vegetales resilientes al cambio climático propias del clima almeriense y que por tanto necesitan pocos recursos hídricos. Se crea una barrera visual de arbustivas de porte alto en el linde con la pista polivalente.

La pista de uso libre polivalente, preferentemente para fútbol sala, tendrá una superficie de 40x20 metros que, a lo ancho, se complementará con dos campos de baloncesto. Tendrá una zona adaptada a las medidas oficiales para disputar partidos en la modalidad de 3x3. La instalación contará, además, con una pequeña grada.

La intención municipal es que esta zona, que será de acceso libre de acuerdo al compromiso con los vecinos, estará abierta al público a finales del presente año.