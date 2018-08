Denuncian la falta de medios de Policía Local para la Feria Un agente de Policía Local de Almería. / IDEAL A. A. ALMERÍA Domingo, 12 agosto 2018, 02:05

La Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía en Almería (Uplba) mantiene su constante lucha para lograr la meta de que cada agente cuente con un chaleco antibalas individual para lo que el Ayuntamiento aprobó un presupuesto pero seis meses después «todavía no se ha iniciado la adquisición», denuncian desde este sindicato. Hacen hincapié, además, en que se acerca la Feria de Almería, evento multitudinario en la capital para el que «algunos policías locales no podrán disponer de chalecos antibalas, ya sea porque no hay disponible o por falta de tallas».

A esta reclamación se une, además, la adquisición de micro-altavoces para los transmisores de radio, «necesarios para poder oís los 'walkies' en la realización de eventos con mucha afluencia de personas, ruidos y música a fuerte volumen o para poderlos escuchar circulando en moto policial». Un material del que, según denuncian desde Uplba, «tampoco van a poder estar para la Feria» pese a que, «se pidieron hace seis meses y cuya tramitación de compra sería más rápida al ser un contrato menor».

Desde el sindicato, aseguran que la ausencia de este material «pone en peligro» a agentes y ciudadanos.