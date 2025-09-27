Denuncian una brutal agresión homófoba en el centro de Almería «Esto no se puede permitir más», trasladaba Rubí Diamante, la artista transformista que acompañaba al agredido cuando sucedieron los hechos

M. C. Almería Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:43

«Estoy muy cabreada. Es la primera vez que me pasa en Almería algo así». Rubí Diamante, una de las artistas transformistas más reconocidas de Almería denunciaba hace unas horas en redes sociales la presunta agresión padecida por ella y por su acompañante en pleno centro de Almería. Ocurría en el entorno de la calle Gerona. Según el testimonio de Rubí Diamante, dos hombres comenzaron a recriminarles mientras ellos estaban cargando en el coche algunos enseres del espectáculo. «Esto no se puede permitir. No se puede permitir más. Y menos aquí en Almería. Actos de homofobia... hasta el c... ya», trasladaba la artista.

Según su relato, la agresión no solo fue verbal sino también física y se cernió sobre ambos, sobre la artista y su acompañante, que exhibía una gran herida y sangre recorriéndole la frente, la mejilla, el mentón y el cuello y empapando su camiseta. «Qué vergüenza. Os vamos a pillar», declaraba la artista. «Solo por ir al coche a dejar las cosas y no decir absolutamente nada, nada, han empezado a agredirnos», trasladaba. «Han empezado a agredirnos, a insultarnos... homofobia absoluta», insistía.

A la Policía Nacional no le constan los hechos. Fuentes policiales aseguran que no recibieron ninguna llamada de petición de auxilio ni tampoco ninguna denuncia oficial. Sin embargo, y al tener conocimiento de la denuncia pública, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez Agüero (PP) se solidarizaba con las presuntas víctimas de estos hechos. «A la espera de que la Policía esclarezca los hechos denunciados, ya he hablado con los agredidos trasladándoles mi solidaridad y apoyo. La homofobia es una lacra que debemos erradicar entre todos. Condenamos enérgicamente la violencia», indicaba en la red social X (antes Twitter).

El pasado año se registraron en España 804 delitos de odio, que son los relacionados con la raza o el origen de las personas, aunque, no obstante, este tipo de acciones delictivas presentan un decrecimiento interanual del 6%, según trasladó el Ministerio del Interior tras la presentación del 'Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2024'.

Si bien los datos absolutos de denuncias por delitos de odio son escasas en territorio almeriense -los colectivos afectados alegan que es por infradenuncia- sí que se revela en el informe que el motivo principal de estos tiene que ver con la orientación sexual o con la discriminación por sexo o género. En total, durante el año pasado se contabilizaron 19 hechos conocidos en Almería, de los que 11 fueron motivados por la orientación sexual de las víctimas y tres, por sexo o género. Por su parte, las denuncias que se vinculan con la raza o el origen apenas sumaron tres casos. Se esclarecieron 15 de los 19 casos totales, nueve de ellos en casos de homofobia o transforbia.

De este modo, la provincia da la vuelta a la realidad observada en España, que, no obstante, tiene como segundo ámbito con más denuncias recibidas el relativo a la orientación sexual e identidad de género (528 hechos), mientras que en tercer lugar se sitúan los delitos de discriminación por razón de sexo o género (181 hechos).

En total, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron el año pasado 1.955 infracciones penales e incidentes de odio en España, lo que supone una reducción del 13,8% respecto a 2023, un descenso que desde el Ministerio del Interior se valora positivamente.