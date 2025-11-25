Denuncian ante Inspección de Trabajo el «preocupante aumento» del estrés laboral entre los conductores de Surbús en Almería

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Almería ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo en la que advierte del «preocupante ... incremento del nivel de estrés laboral» que sufre el personal encargado de la operación de las líneas de autobuses urbanos de Surbús en la capital.

En el documento remitido al órgano laboral, el sindicato detalla que la sobrecarga de rutas, la falta de tiempo real para completar los recorridos y la presión por cumplir horarios que consideran inasumibles están afectando al bienestar físico y emocional de los conductores, lo que está generando cuadros de ansiedad crónica, fatiga y estrés.

Según explica CSIF, esta situación se agrava por las obras que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad, que provocan desvíos, atascos y retrasos constantes. A ello se suman el cansancio acumulado, la tensión permanente y la falta de pausas adecuadas, configurando un escenario que, según la organización sindical, resulta «insostenible» para la plantilla.

El sindicato advierte también de que este problema repercute tanto en la salud de los trabajadores como en la seguridad vial y la calidad del servicio. «No olvidemos que los profesionales están sometidos a situaciones de estrés crónico, fatiga y tensión que pueden provocar errores de conducción, falta de concentración o reacciones tardías», señala Francisco Calatrava, delegado de CSIF Almería en Surbús. Añade además que estas condiciones «sólo pueden dar lugar a trastornos en su salud física y psicológica».

CSIF reclama medidas inmediatas

Para revertir esta situación, el sindicato solicita a la empresa la revisión y ajuste de las rutas con tiempos de recorrido realistas, el refuerzo de la plantilla para evitar sobrecargas y la implantación de pausas obligatorias y espacios de descanso, en cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad vial.

CSIF propone además la implantación de programas de apoyo psicológico y gestión del estrés, un diálogo permanente con los representantes de los trabajadores para detectar problemas y soluciones, y una coordinación efectiva con el Ayuntamiento de Almería para planificar los efectos de las obras y minimizar su impacto en tiempos y frecuencias.

La central sindical recuerda que ya en septiembre trasladó oficialmente a la empresa esta problemática, aportando un documento con todas las anomalías detectadas por el personal de conducción. Según Calatrava, la respuesta de Surbús se limitó a solicitar la colaboración de los trabajadores para presentar sugerencias «para su correspondiente estudio y valoración de viabilidad», pero sin que hasta la fecha se hayan adoptado medidas concretas.

Para el delegado sindical, la prioridad debe ser clara: «No vamos a tolerar que se normalicen las actuales condiciones de trabajo porque suponen un riesgo grave e inaceptable».