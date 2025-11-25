Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Denuncian ante Inspección de Trabajo el «preocupante aumento» del estrés laboral entre los conductores de Surbús en Almería

CSIF detalla que se debe a la sobrecarga de rutas, la falta de tiempo real para completar los recorridos y la presión por cumplir horarios que consideran «inasumibles»

David Roth

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:16

Comenta

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Almería ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo en la que advierte del «preocupante ... incremento del nivel de estrés laboral» que sufre el personal encargado de la operación de las líneas de autobuses urbanos de Surbús en la capital.

