Una denuncia por estafa en Almería hace caer a un grupo que habría defraudado más de 100.000 euros Hay más de 40 afectados en todo el territorio español y la Guardia Civil detiene a siete personas como presuntos responsables

Miércoles, 3 de septiembre 2025

La Guardia Civil ha detenido a siete personas como presuntos miembros de un grupo criminal dedicado a cometer estafas suplantando a entidades bancarias mediante la técnica 'vishing'. En total, dejaron un rastro de 42 víctimas de diferentes ciudades del territorio español y más de 100.000 euros recaudados.

La operación, iniciada en enero de 2024, permitió detectar diversas denuncias en Alicante. Sin embargo, tras un exhaustivo análisis pudieron comprobar que había más víctimas en Almería, Burgos, Ávila, Salamanca, Valladolid, Madrid, Sevilla, Cádiz, Tarragona, Barcelona, Cantabria, Islas Baleares y Ceuta.

El 'modus operandi' se hacía por teléfono. Los autores contactaban con las víctimas, suplantando a entidades bancarias y mostrando en sus dispositivos el número oficial de las mismas. Bajo la apariencia de asistencia técnica, convencían a las víctimas para validar operaciones o facilitar códigos de un solo uso. Con estos datos, los delincuentes ordenaban transferencias inmediatas que eran derivadas a otras cuentas de paso empleadas de forma intensiva durante pocos días.

Con el objetivo de esclarecer los hechos, el 'Equipo@' de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante asumió la investigación. En una primera fase, identificaron una red de «mulas» encargadas de retirar o mover el dinero obtenido fraudulentamente. Se constató que algunas de estas personas habían sido coaccionadas e incluso privadas de libertad de forma puntual para garantizar la extracción y entrega del efectivo.

En diciembre de 2024, los agentes desplegaron el primer dispositivo operativo, con registros en Pilar de la Horadada y Algorfa. Este operativo culminó con la detención de tres personas dedicadas a la captación y control de mulas, la detención de tres «mulas» más y la investigación de otras tres.

Posteriormente, en julio, el análisis de las pruebas digitales y financieras intervenidas permitió reconstruir el recorrido del dinero y escalar en la estructura criminal hasta llegar al presunto líder de la trama, localizado en el municipio de Benferri, donde se realizó un registro en su vivienda y fue detenido. Esta acción permitió intervenir diverso material informático para su posterior análisis y estudio.

Los detenidos, junto con los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Alicante, que decretó la puesta en libertad con medidas cautelares de todos ellos. No obstante, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La investigación ha sido dirigida por el Equipo@ de la Comandancia de Alicante, contando con el apoyo del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de la Guardia Civil de Alicante.