La demanda de test caseros de covid, al alza tras dispararse el contagio en verano en Almería El contagio del virus SARS-Cov-2 aumenta en Andalucía, aunque el pico de casos positivos hasta el momento se registró a mediados de agosto

Alicia Amate Almería Domingo, 12 de octubre 2025, 21:31

La entrada del otoño, pese a que por días las temperaturas aún parecen estivales en Almería, se hace efectiva e, irremediablemente, llega el tiempo de los estornudos y las toses. En la mayoría de las ocasiones, se tratará de resfriado común. Aunque comienza ya a detectarse un repunte en los casos de infecciones respiratorias agudas (IRA), patología sobre la que se realiza un exhaustivo seguimiento por parte de las autoridades sanitarias dado que pueden resultar graves, incluso, mortales en pacientes más vulnerables.

Los datos más recientes de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, relativos a la última semana de septiembre, indican que la incidencia de IRA por habitante se situaba en dicho periodo en 241 casos por 100.000 en Almería. Se trata de una tasa que duplica la registrada apenas un mes atrás y está cinco puntos por debajo de la media de Andalucía. El Distrito Sanitario de Almería, no obstante, supera la tasa andaluza, con 273 casos por 100.000 habitantes conocidos mientras que en Poniente y Levante-Alto Almanzora se mantiene por debajo, 223 y 210, respectivamente.

Aún lejos de la temporada de gripe, la covid-19, en base a este informe, es la IRAmás prevalente en Andalucía, con 66,3 positivos por 100.000 habitantes durante la última semana de septiembre en el seguimiento que se realiza desde Atención Primaria. No obstante, no es la ratio más elevada de los últimos meses. A mediados de agosto, en pleno verano, se rozaron los 80 casos por 100.000 de tasa estimada en la comunidad autónoma. Se trata del dato más elevado de 2025 hasta el momento.

La pandemia de la covid acostumbró a la población a autodiagnosticarse del contagio de este virus en casa a través de test de sencillo uso. Un gesto que, un lustro después, se sigue manteniendo y, ante una sintomatología que pudiera coincidir con la derivada del contagio de SARS-Cov-2, se acude a las farmacias en busca de pruebas.

La venta de estos kits se ha disparado en los últimos meses en Almería. Así lo certifican farmacéuticos consultados por este diario, que dispensan test covid por decenas en cada jornada. Un aumento de las ventas que viene avalado por los datos. Bidafarma, la cooperativa de distribución mayorista de medicamentos, cifra en 5.603 los test para detectar SARS-Cov-2 distribuidos en Almería durante el mes de septiembre, más de 180 al día.

Se aprecia un aumento leve respecto a agosto, cuando se vendieron 5.525, coincidiendo, cabe reseñar, con el mencionado pico de contagio. Aunque, en el caso de Almería, el repunte más relevante de la demanda de este producto tan concreto se apreció al inicio del verano. Entre junio y julio, las cantidades se dispararon, pasando de 2.557 kits vendidos a 4.374, en base siempre a los datos de esta distribuidora.

Enfermedades respiratorias

Pero la covid-19 es solo una de las patologías respiratorias de las que se realiza seguimiento por parte de Salud Pública. El informe de seguimiento semanal de las IRA de Salud Pública se centra también en la vigilancia de gripe o virus respiratorio sincitial (VRS), tanto en Atención Primaria como en hospitales de Andalucía.

En la última semana de septiembre, en base a este documento consultado por IDEAL ALMERÍA, el grupo de menores de un año es el que presenta más incidencia de infecciones respiratorias en Andalucía, seguido de menores de uno a cuatro años. Las mujeres tenían una mayor incidencia que los hombres.

En los días en los que se basa el último informe, en la comunidad, la tasa de síndrome gripal era de 1,4 casos por 100.000 habitantes (idéntica ratio que la semana anterior; la de covid-19, 3,7 casos por 100.000 (0,2 más) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años de 98,8 casos por 100.000 frente a los 66,3 casos de la semana previa.

En cuanto a la positividad, los datos andaluces indican que el porcentaje era de 26,9% para SARS-Cov-2 (33,3% en la semana previa), 7,7% para gripe (3,3% en la semana previa) y 0% para VRS. La covid-19, con diferencia, presentaba la mayor tasa de incidencia, con 66,3 casos por 100.000 habitantes, tres puntos y medio más que siete días atrás mientras que la de gripe era de 19 por 100.000, eso sí, el triple que en el informe anterior.

Enfermedades respiratorias

El pasado 30 de septiembre comenzó la vacunación antigripal entre más de 160.000 niños entre seis y 59 meses en Andalucía, de los que aproximadamente 70.000 serán vacunados en sus centros escolares. Además, ya está en marcha la campaña general de vacunación gripe-covid en residencias de mayores, centros de discapacidad y profesionales sanitarios y sociosanitarios.

Progresivamente se irán incorporando a esta campaña los restantes grupos diana. El 14 de octubre, personas de 80 años o más, grandes dependientes en sus domicilios; 20 de octubre, personas de 70 años o más y los niños de más de 5 años y adultos con patologías crónicas; y el 27 de octubre, personas de 60 años o más, profesiones esenciales (como cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, bomberos, protección civil), profesionales con exposición directa a animales e instituciones penitenciarias.

La incidencia de la gripe, la covid-19 –con casos graves en los mayores de 65 años– y la bronquitis escaló 58 puntos en una semana en los centros de Atención Primaria de Andalucía, según los datos de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica relativos a la última semana de septiembre.

En el caso de la incidencia de los Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en los hospitales, del 22 al 28 de septiembre la tasa en Andalucía se situó en 4,8 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 4,6 de la semana precedente.

En la última semana de la que hay datos, la tasa de IRA a nivel nacional fue de 441,2 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 349,6 casos de la anterior. Por grupos de edad, las mayores tasas de IRA se observan en los menores de un año, seguido del grupo de uno a cuatro años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres.