El delegado de Salud descarta casos en Almería de afectadas por los cribados de cáncer de mama no concluyentes Ha animado a quienes puedan sentirse «en duda» o estén preocupadas a acudir a los canales oficiales del SAS o los hospitales de referencia para obtener «la información necesaria en el tiempo adecuado»

El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha descartado casos de mujeres afectadas en la provincia por los cribados de cáncer de mama con resultados no concluyentes en una primera cita que no hayan sido llamadas para la prueba de contraste.

«Consultando con las asociaciones y con los distintos hospitales, no tenemos ningún caso de notificaciones y comunicaciones de mujeres con resultados dudosos en la primera mamografía», ha asegurado en declaraciones a los medios, ante los que ha recordado que el 90% de los casos se corresponde con un área sanitaria de Sevilla.

Belmonte ha asegurado, no obstante, que están bajo estudio los «casos residuales» que puedan darse en el resto de provincias andaluzas, toda vez que ha animado a las mujeres que puedan sentirse «en duda» o que estén preocupadas «por su evolución» a acudir a los canales oficiales del SAS o los hospitales de referencia para obtener «la información necesaria en el tiempo adecuado».

El titular provincial de Salud ha valorado, de otro lado, el plan de choque puesto en marcha por la Junta de Andalucía para revisar las actuaciones y modificar los protocolos, lo que implica movilizar unos 12 millones de euros para captar 122 profesionales sanitarios.

«Se está actuando de una forma correcta, intensa y solucionando un problema que nos hemos encontrado y en el cual se está tomando la medida necesaria», ha insistido el delegado, quien ha lamentado lo ocurrido al tiempo que ha pedido confianza en los mecanismos para «saber cuántas mujeres pueden estar afectadas».

Así, ha pedido «tranquilidad» a las usuarias ante la actividad ordinaria del SAS, puesto que solo el pasado año se hicieron 32.536 mamografías, según ha dicho, de las que «la mayoría» eran positivas o negativas, con los consiguientes protocolos de actuación. «Las no concluyentes son las que estamos estudiando en Andalucía», ha dicho antes de recordar que se ha citado a las mujeres que estaban en dicha situación.