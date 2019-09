La defensa de Quezada anuncia un recurso a la sentencia ante el TSJA EFE El letrado invita a los actores jurídicos y a los medios de comunicación a reflexionar sobre «cómo puede afectar al derecho a un juicio justo una excesiva cobertura mediática» de sucesos como el del pequeño Gabriel Cruz MIGUEL CÁRCELES y ALICIA AMATE Almería Jueves, 19 septiembre 2019, 21:52

La vista oral del juicio en el Palacio de Justicia de Almería, sede de la Audiencia Provincial, no será el punto final del 'Caso Gabriel'. La defensa de Ana Julia Quezada, considerada por el jurado popular como culpable del asesinato con alevosía del pequeño Gabriel Cruz, de apenas ocho años, en la casa familiar de Rodalquilar, ha avanzado que recurrirá la sentencia en base a «cuestiones» que «técnicamente no podemos compartir».

«Interpondremos recurso», ha dicho con rotundidad Esteban Hernández Thiel, letrado del turno de oficio que ha asesorado a Quezada desde su arresto el 11 de marzo de 2018 en La Puebla de Vícar.

«La sentencia era previsible hasta cierto punto», ha admitido. El veredicto no solo ha considerado a Quezada como culpable de asesinato con alevosía, sino también de dos delitos de lesiones psíquicas a los padres del menor, Ángel Cruz y Patricia Ramírez, y de otros dos delitos contra la integridad moral ante cada uno de los progenitores. «Técnicamente cuestiones que no podemos compartir, interpondremos un recurso», insistió.

Vídeo. El jurado popular declara culpable a Ana Julia Quezada. / ATLAS

Reflexión sobre las coberturas mediáticas

El letrado de Quezada ha lanzado, asimismo un alegato en el que ha clamado por un debate social sobre las coberturas mediáticas de casos de gran impacto social como el de Gabriel. «Soy un admirador de los medios de comunicación, son el pilar de una sociedad democrática y que no puede existir democracia sin una prensa libre», ha dicho al comenzar. «No obstante creo que sería muy interesante que juristas y medios de comunicación reflexionaran sobre la decimonónica garantía que supone un juicio público para valorar cómo puede afectar al derecho a un juicio justo una excesiva cobertura mediática que a veces se da a sucesos como este», reivindicó.

«Creo que sería una reflexión interesante, desde luego no tengo yo la solución. No obstante, no son mis palabras, sino de muy ilustrados juristas, que hay que repensar la cobertura mediática y los juicios paralelos públicos que se hacen», insistió. «Nadie es inmune».