Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El alcalde de Fines a su salida de la Ciudad de la Justicia de Almería. E. P.

La defensa del alcalde de Fines presenta la nulidad en la entrada y registro de la UCO

La representación letrada pone de manifiesto «la grave irregularidad procesal» con la entrada y registro en el domicilio de Rodrigo Sánchez

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:49

Comenta

«No es el momento de hablar», decía el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, a las puertas de la sede judicial el pasado jueves, 20 ... de noviembre, tras declarar ante el juez. Hoy, lo hace su defensa, que considera vulnerable el procedimiento que empleó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Ante el criterio de los agentes a la hora de practicar la entrada y registro al inmueble del regidor, han presentado un escrito al Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, encargado de instruir el caso, abierto como una segunda fase del 'Caso Mascarillas', y que investiga posibles irregularidades en contrataciones públicas, tanto en la Diputación Provincial como en el Consistorio finense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería
  2. 2 Detenido en Roquetas de Mar un hombre por tres robos con violencia en la zona de las 200 Viviendas
  3. 3 El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería
  4. 4 10 millones de euros para construir los sueños de la futura ciudad de Vícar
  5. 5 Denuncian el bloqueo del PP al uso de Centro de Usos Múltiples de Matagorda
  6. 6 El Ejido celebra las II Jornadas Eracis destacando el avance y el impacto de la estrategia en el municipio
  7. 7 Roquetas pone a disposición bolsas de suelo público para viviendas
  8. 8 Marcha silenciosa, encendido de velas y talleres por el 25N en Roquetas
  9. 9 Roquetas renueva el convenio con la Cámara de Comercio para fomentar el desarrollo empresarial
  10. 10 CSIF denuncia que Torrecárdenas niegue permisos de Navidad a sus trabajadores, «impidiéndoles la conciliación familiar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La defensa del alcalde de Fines presenta la nulidad en la entrada y registro de la UCO

La defensa del alcalde de Fines presenta la nulidad en la entrada y registro de la UCO