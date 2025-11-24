La defensa del alcalde de Fines presenta la nulidad en la entrada y registro de la UCO

«No es el momento de hablar», decía el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, a las puertas de la sede judicial el pasado jueves, 20 ... de noviembre, tras declarar ante el juez. Hoy, lo hace su defensa, que considera vulnerable el procedimiento que empleó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Ante el criterio de los agentes a la hora de practicar la entrada y registro al inmueble del regidor, han presentado un escrito al Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, encargado de instruir el caso, abierto como una segunda fase del 'Caso Mascarillas', y que investiga posibles irregularidades en contrataciones públicas, tanto en la Diputación Provincial como en el Consistorio finense.

La secuencia del martes, 18 de noviembre, según ha podido saber IDEAL, fue la siguiente: siete de la mañana en Fines. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llamó a la puerta de la vivienda del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, y, haciéndole lectura de sus derechos, se le detuvo por su presunta implicación en delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en contrataciones públicas. Posteriormente, los agentes de la UCO entraron y registraron el inmueble del regidor.

Según la defensa, con este escrito pretenden poner de manifiesto la «grave irregularidad procesal» con la entrada y registro en el domicilio, toda vez que han presentado un escrito solicitando la nulidad de la detención del hijo del regidor ya que fue «una detención carente de cobertura legal».

Alfredo López, letrado, considera que el arresto del hijo del regidor de Fines se produjo, «no como consecuencia de los hallazgos que pudieran derivarse de la diligencia de registro, sino como un acto inicial y autónomo ejecutado por la fuerza actuante antes de que la búsqueda de efectos del delito hubiera comenzado». Por ello, el documento pide «la nulidad de pleno derecho» sobre Rodrigo por haberse practicado «sin cobertura legal ni judicial, con todas las consecuencias legales inherentes».

«Consideramos que se vulneró el derecho a la intimidad de nuestro cliente», expone López en declaraciones ofrecidas a IDEAL sobre las actuaciones en el domicilio de su cliente.

Por el momento se desconoce la estrategia de las otras partes implicadas –el expresidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García y el exvicepresidente Fernando Giménez–. Sus letrados guardan silencio. Prefieren centrarse en la defensa de un caso que está previsto que se extienda en los próximos meses.

En relación al auto de entrada y registro recurrido, el despacho Luna & Asociados, considera que «contiene una serie de autorizaciones que, por su falta de concreción, resultan nulas de pleno derecho».

En el primer punto, respecto a la autorización para el acceso, visionado y copiado-volcado de «cuantas comunicaciones privadas se localicen» consideran que es «manifiestamente prospectiva» ya que «no se acota qué tipo de comunicaciones, con qué interlocutores, en qué marco temporal, ni sobre qué temáticas se autoriza la injerencia». En esta línea, permite que los agentes de la UCO tengan «un acceso indiscriminado a la totalidad de la vida digital y personal» del alcalde de Fines, «vulnerando el núcleo esencial de su derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones», incluye el informe de la representación letrada.

Medida «de gravedad extrema»

Acerca de la autorización para modificar las credenciales de acceso a cuentas de correo y otros servicios por parte de la Unidad Central Operativa, consideran que «impide» al presunto implicado «recuperar el control de los mismos». Definen esta medida en el documento como «de una gravedad extrema y absolutamente desproporcionada» y supone una «expropiación de la identidad digital del investigado».

Seguidamente, sobre la autorización para acceder a plataformas de criptoactivos y transferir fondos, ven una medida que «excede con creces una diligencia de investigación para convertirse en una medida cautelar real de decomiso o embargo». Sobre la posibilidad de grabar durante el operativo de registro, supone una injerencia adicional en la intimidad domiciliaria que carece de amparo legal y de proporcionalidad».

Por último, ante el clonado de terminales móviles que portaran durante la actuación, arguye el recurso, se trata de «una autorización genérica que no pondera las circunstancias específicas».

Consideran que la UCO tuvo «un cheque en blanco»

La representación letrada del alcalde de Fines considera que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tuvo «un cheque en blanco» durante el operativo simultáneo del pasado martes, 18 de septiembre, en Almería y el municipio finense. En su recurso, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, incide que no pondera de manera «individualizada» cada una de las «graves injerencias».