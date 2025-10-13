Deducción fiscal por mascotas: cómo beneficiarse en tres sencillos pasos Es importante seguirlos si posteriormente se quiere realizar la declaración de la renta de la forma adecuada

E. Gabriel Llanderas Almería Lunes, 13 de octubre 2025, 11:53

Los almerienses que tengan mascota sabrán por experiencia propia que esta genera una serie de gastos. Pues bien, en pocos meses podrán respirar un poco más tranquilos. La Junta de Andalucía ha aprobado una nueva deducción autonómica en el IRPF que permitirá recuperar parte del dinero invertido en el cuidado veterinario de los animales de compañía. Además de esta, también hay nuevas ventajas fiscales para celíacos, deportistas e inquilinos de vivienda habitual.

La deducción relativa a las mascotas está pensada para propietarios que compren o adopten un animal de compañía, y se aplicará a partir del 1 de enero de 2026, coincidiendo con el Presupuesto andaluz del próximo ejercicio. Permite deducir el 30% de los gastos veterinarios, con un tope máximo de 100 euros por animal y por año.

Especial para perros guía

Podrá aplicarse durante tres ejercicios fiscales consecutivos desde la compra o adopción. En el caso de perros guía, de asistencia o de apoyo a víctimas de violencia de género, la deducción se mantiene durante toda la vida útil del animal.

Para beneficiarse, el contribuyente deberá seguir tres sencillos pasos. El primero es conservar las facturas de los servicios veterinarios, que deberán estar emitidas a su nombre. A continuación, tendrá que reflejar los importes en la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2026 (a presentar en 2027). Por último, habrá que acreditar, en su caso, la adopción o propiedad legal del animal de compañía.

Según la Junta, unos 182.000 andaluces podrían acogerse a esta nueva medida, que busca fomentar el cuidado responsable y reducir el abandono animal.

Otras deducciones

La deducción por mascotas no llega sola. Forma parte de un paquete de cuatro nuevas deducciones autonómicas en el IRPF, que abarcan desde la vivienda hasta la salud y el deporte. Estas medidas se incorporarán al Presupuesto de Andalucía de 2026, con efectos fiscales desde el 1 de enero del próximo año.

Hay una destinada a personas con celiaquía o familiares directos, que podrán deducir hasta 100 euros en la próxima declaración. Se estima que esta medida beneficiará a unas 40.000 personas en Andalucía.

Otra afecta a quienes estén abonados a gimnasios, clubes o federaciones deportivas, que podrán deducir el 15% del importe de las cuotas, con un límite de 100 euros por contribuyente, sin restricción de renta. Esta medida podría beneficiar a más de 785.000 andaluces.

Por último, está la ampliación de la deducción por alquiler de vivienda habitual. Hasta ahora solo se aplicaba a menores de 35 años, pero se amplía a mayores de 65, víctimas de terrorismo o violencia de género y personas con discapacidad. El tope de desgravación sube a 1.200 euros anuales (antes 900) y el límite de ingresos aumenta de 19.000 a 25.000 euros. Se estima que 35.000 inquilinos podrán acogerse en toda Andalucía.