La plaza de las Velas ya luce el esqueleto del habitual abeto navideño, que este año cambia de ubicación por las obras del Paseo D.R.

Las decoraciones navideñas comienzan a engalanar la capital de cara a las fiestas

El tradicional abeto presidirá este año la plaza de las Velas tras cambiar de ubicación por las obras actuales en Puerta de Purchena

David Roth

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:08

Comenta

Almería ha comenzado a respirar ambiente navideño con la llegada de las primeras estructuras de iluminación extraordinaria. Tal y como estaba previsto en el contrato ... aprobado por la junta de gobierno local el pasado mes de septiembre, la plaza de la Catedral ha sido nuevamente el punto de partida para los trabajos, donde ya se levantan los primeros elementos del gran espectáculo de luz y sonido que volverá a convertirse en uno de los principales reclamos de la Navidad 2025-2026.

Te puede interesar

