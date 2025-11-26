Las decoraciones navideñas comienzan a engalanar la capital de cara a las fiestas

Almería ha comenzado a respirar ambiente navideño con la llegada de las primeras estructuras de iluminación extraordinaria. Tal y como estaba previsto en el contrato ... aprobado por la junta de gobierno local el pasado mes de septiembre, la plaza de la Catedral ha sido nuevamente el punto de partida para los trabajos, donde ya se levantan los primeros elementos del gran espectáculo de luz y sonido que volverá a convertirse en uno de los principales reclamos de la Navidad 2025-2026.

Se trata de la estructura luminotécnica en 3D —incluida en el segundo lote del contrato municipal— que contará con pases diarios de música y efectos visuales, con una duración mínima de ocho minutos cada uno. Este elemento, tradicionalmente instalado en la Catedral, está dotado con un sistema de iluminación sincronizada y movimientos espectaculares, diseñado para envolver por completo al público.

Con un presupuesto de 804.650 euros, el Ayuntamiento adjudicó en septiembre el suministro e instalación del alumbrado extraordinario que vestirá calles, plazas y espacios públicos. El primer lote de 574.750 euros incluye los arcos lumínicos, las boas ornamentales, figuras decorativas y elementos emblemáticos, motivos de los Reyes Magos, velas y bolas gigantes.

También está programada la ornamentación del Parque Nicolás Salmerón, que volverá a acoger su ya habitual propuesta audiovisual, así como la decoración del Mercado Central, uno de los espacios clave para la dinamización comercial durante la campaña navideña. Mientras la Catedral avanza a buen ritmo, el resto del dispositivo se irá desplegando progresivamente por los diferentes puntos de la ciudad en los próximos días.

El árbol de Navidad

Una de las mayores incógnitas ya se ha resuelto, puesto que la duda sobre dónde se instalaría finalmente el árbol de Navidad ha quedado despejada tras que, a lo largo de la semana pasada, los operarios arrancaran con el montaje del esqueleto de la estructura en la Plaza de las Velas, justo en el mismo punto donde en años anteriores se ubicó la noria que presidió la parte baja de La Rambla de Almería.

La confirmación de este emplazamiento despeja cualquier especulación sobre su retorno a Puerta de Purchena, una zona que a día de hoy continúa completamente levantada por las obras de peatonalización del Paseo de Almería y que no muestra condiciones para acoger la enorme decoración navideña antes de la llegada de diciembre. La elección de la Plaza de las Velas recupera así un escenario ya habitual y se adapta además a la imposibilidad de colocar las luces colgantes decorativas en el Paseo debido a las obras. En La Rambla, donde también se ubicará el tradicional mercado navideño, ya se han instalado de nuevo estas luminarias. .

Además, ya está licitado el contrato para el suministro de los 13.000 kilos de caramelos que se repartirán durante la Cabalgata, otro de los elementos indispensables para la organización de estas fiestas para gozo de los más pequeños, los auténticos protagonistas de estas señaladas fechas.

El recorrido de esta ha variado este año. Los Reyes Magos saldrán de la Catedral, saludarán desde el balcón de las Casas Consistoriales, en la Plaza Vieja, y en comitiva descenderán por la Rambla, desde el Anfiteatro, hasta Canónigo Molina Alonso, para continuar por Artes de Arcos y Altamira y regresar al eje principal desde la calle Doctor Carracido.