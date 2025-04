«Debemos apostar por una infraestructura actual, no condenarnos al Ricaveral del ferrocarril» hacia Granada La plataforma Objetivo Almería AVE no está conforme con los planes que el Ministerio de Transportes tiene para mejorar la línea del ferrocarril con Almería

La plataforma Objetivo Almería AVE no está conforme con los planes que el Ministerio de Transportes tiene para mejorar la línea del ferrocarril con Granada. Así ha quedado de manifiesto este jueves durante la presentación del séptimo chequeo que de manera periódica realiza el comité asesor de esta iniciativa que promueve la Cámara de Comercio de Almería.

El ingeniero de Puertos, Caminos y Canales Francisco Escámez ha hablado del tramo de Granada a Almería, cuyo proyecto se encuentra aún en elaboración por parte del Ministerio de Transportes, ya que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias -Adif- «ha lanzado todo el trámite administrativo para definir las obras que hay que realizar». En concreto, fue en junio del año pasado cuando salió a licitación el estudio informativo integral de la línea Antequera-Granada-Almería de este trazado, que contempla una inversión de 920 millones para mejorar la conexión entre ambas ciudades andaluzas.

Para el comité asesor, la mejora que el Ministerio realizó en 2022 «nos dejó un poco decepcionados, porque plantea una solución bastante pobre, donde simplemente se supone que va a haber un ahorro de 30 minutos respecto al viaje Almería-Granada». Es así, ha explicado, porque la solución ministerial «plantea ir por donde va actualmente el ferrocarril entre Gádor y Gérgal, que es una zona muy complicada por las pendientes que hay y por las curvas que tiene». «Debemos apostar por que se haga una infraestructura actual y no conformarnos con el Ricaveral del ferrocarril», ha sentenciado Escámez.

El proyecto, ha lamentado, «nace con una ambición inferior a una línea actual de Alta Velocidad». Por eso, ha declarado, «creo que es el momento de que la sociedad almeriense presione para que se haga un cambio en esa visión del estudio funcional» para crear nuevos trazados que recorten el tiempo de viaje.

Trazados que pasan por resolver la diferencia de cota existente entre Iznalloz y Huélago, en la provincia de Granada, y entre Gérgal y Gádor, en Almería. De hecho, sugieren los expertos variantes de trazado de 62 kilómetros de los 180 kilómetros que tiene la línea entre ambas capitales andaluzas.

El ingeniero industrial y experto ferroviario Francisco García Calvo ha contradicho, además, al Ministerio de Transportes, que defiende que las obras a Granada no comenzarán hasta que el AVEllegue a Almería para que no quede desconectada. «Se puede cortar la vía entera al tráfico entre Almería y Granada. Se ha cortado de Lorca a Murcia. Hoy, se va más rápido en bus que en tren desde Almería. Así que la excusa no me vale», ha afirmado, instando al Gobierno central a acelerar los trámites para comenzar la obra.