Debate sobre presupuestos de Almería: «No basta con presentarlos, hay que ejecutarlos»

El debate plenario sobre las cuentas municipales de Almería para el año que viene se ha saldado sin sorpresas: votos a favor del PP y, ... en contra, del resto de partidos políticos. Ello tras una hora -10 minutos de intervenciones iniciales y otros cinco, de finales, por cada uno de los grupos- de argumentaciones por parte de los portavoces, que han podido desarrollar sus pareceres sobre el proyecto de Presupuesto Municipal para 2026 del Ayuntamiento de Almería, que la alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha presentado en su única alocución de la sesión como unas «cuentas calculadas y estudiadas».

Si bien cada una de las formaciones mostró motivaciones propias y distintas sobre las causas por las que no comparten el proyecto de financiación para el próximo año, se escucharon críticas con cierta similitud, sobre todo, en cuanto a la ejecución de las inversiones y -una de las palabras más repetidas- el «postureo» del equipo de gobierno de Vázquez, que recibió duras críticas por su inversión en comunicación.

«No basta con presentarlos, hay que ejecutarlos», ha apostillado la portavoz del Grupo Municipal Socialista (GMS), Fátima Herrera, para quien los de 2026 «son presupuestos del pasado», en referencia a ciertos proyectos concreto que vuelven a aparecer, como la reforma del Torreón de Cabo de Gata o el pabellón deportivo de Costacabana.

Ha acusado Herrera al PP de proponer «inversiones que no llegan» y convertir «el Ayuntamiento de Almería en una empresa de eventos» mientras los vecinos «caminan por calles sucias». Una forma de gestión, la del PP, que, a juicio de la portavoz socialista, les deja «sin credibilidad».

En una «empresa», en cambio, se ha transformado el Consistorio para el portavoz de Podemos, Alejandro Lorenzo, por su manera de gestionar los fondos públicos, que, ha criticado, acaban mayoritariamente en manos privadas. Lorenzo ha lamentado que se rechazasen de pleno sus propuestas para estudiar la posibilidad de remunicipalizar servicios en las cuentas que se han debatido este miércoles.

A este respecto, fue clara la concejala de Economía, Innovación y Contratación, Vanesa Lara, quien incidió en que, desde su partido, tienen claro que la colaboración público-privada «ofrece servicios más eficientes y con menos costes».

Vox, que también ha abundado en el grado de ejecución de los presupuestos, comenzó la argumentación sobre su negativa a apoyar el proyecto para 2026 haciendo una valoración sobre el «agujero negro» en el que considera que se ha convertido el Capítulo II, esto es, el de gastos corrientes, que crece «muy por encima de la inflación», en palabras del portavoz de Vox, Juan Francisco Rojas.

«No quieren decir cómo van a pagar, no vaya a ser que se fastidien las elecciones de 2027», ha lanzado Rojas, quien ha asegurado que los presupuestos de 2026 «no están hechos para satisfacer los problemas de la gente». El edil de Vox, en línea con los principios de su formación, ha lamentado las subidas de impuestos y tasas municipales. Solo en IBI, plusvalía y recogida de residuos, ha dicho, se percibirán 87 millones, según las cuentas de Rojas. Ha recalcado, en este ámbito, que, pese que Almería está por debajo de la media en ingresos por hogar, «se paga (impuestos) como si fuera de las ciudades más ricas de España».

Vivienda

El equipo de gobierno del PP saca pecho, en cada oportunidad que se le presenta, sobre las 600 viviendas públicas que tiene previsto edificar en el actual mandato, el doble de lo inicialmente previsto. Sin embargo, este objetivo municipal se queda corto para los partidos de izquierdas del plenario a la hora de garantizar el derecho a techo de la ciudadanía, como así lo han querido dejar patente en el debate presupuestario a la hora de tocar la financiación de la Empresa Municipal de Vivienda Almería XXI.

«Si siguen construyendo a más de 200.000 euros, ¿qué jóvenes se lo pueden permitir? ¿Qué familias?, ha cuestionado la portavoz del PSOE, Fátima Herrera, quien ha teorizado sobre que «van a ayudar a los que no tiene problemas».

«Almería XXI se dedica a hacer vivienda con promotoras privadas en lugar de rehabilitar viviendas vacías y construir vivienda social», ha lamentado Alejandro Lorenzo, portavoz de Podemos-IU-LV. «La vivienda pública para ustedes no es un derecho sino un negocio», ha apostillado antes de criticar que las cuentas del año 2026 carecen de financiación para «vivienda social o para regenerar barrios degradados».

A este respecto, la edil de Economía, Vanesa Lara, ha hecho referencia al Ejecutivo central y a la promesa de 20.000 viviendas del Gobierno, «que no ha hecho nada».

Aprobados por el PP

El resultado de estas críticas, en un debate sin excesivos sobresaltos desde ninguna de las bancadas, es la negativa rotunda de PSOE, Vox y Podemos-IU-LV a apoyar la propuesta de Presupuesto Municipal para 2026 del PP, que, no obstante, no necesita más síes que los propios para confirmar que el Ayuntamiento de Almería será el primero, entre las capitales de provincia de Andalucía, en cumplir con esta obligación dentro del plazo establecido.

En palabras de la alcaldesa al inicio de la sesión plenaria, «no hacerlo, sería incumplir la ley». En diciembre, según está previsto, llegará la aprobación definitiva de estas cuentas.

Entre los principales ejes de las cuentas municipales de 2026 destacan, en palabras de la regidora, el refuerzo de las políticas sociales, el impulso a la vivienda y el empleo, la modernización de los servicios públicos y la inversión en proyectos transformadores. El Ayuntamiento ha recordado en un comunicado que se incrementa un 25% las partidas destinadas a actuaciones de protección y promoción social, con más de 4,3 millones de euros adicionales para el servicio de ayuda a domicilio, y refuerza las políticas dirigidas a los colectivos más vulnerables.

Los servicios esenciales -recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes- contarán con nuevos contratos adaptados al crecimiento real de la ciudad e integrarán tecnología e inteligencia artificial para hacer de Almería «una ciudad más limpia, verde y eficiente».

En materia de vivienda y desarrollo urbano, el Ayuntamiento de Almería reafirma su compromiso de alcanzar las mencionadas 600 viviendas construidas al final del mandato, además de seguir promoviendo la dotación de suelo industrial, la mejora del comercio local y la reactivación del Centro Histórico.

Algunos de los proyectos más emblemáticos para el equipo de gobierno incluidos en el presupuesto son la remodelación del Paseo de Almería y su conexión con Reina Regente y el Puerto, la rehabilitación del Preventorio y del Mercado de Los Ángeles, la creación de nuevos equipamientos públicos -como el centro de mayores de Nueva Andalucía, el pabellón de Costacabana o la Ciudad del Deporte- y la transformación urbana de barrios como Los Pintores, El Zapillo o La Chanca, entre otros.

Además, ha destacado Vázquez, 14 millones de euros procedentes de fondos europeos para el proyecto 'Almería, ciudad abierta y de encuentro', servirán para seguir avanzando en un proyecto que apuesta por la cohesión social, la sostenibilidad y la proyección exterior de la ciudad.

La alcaldesa ha insistido en que este Presupuesto «refleja el compromiso de un equipo de gobierno que cumple con su palabra, gestiona con rigor y planifica con visión de futuro».

«Somos un Ayuntamiento solvente, responsable y transparente; un Ayuntamiento que funciona y que genera confianza», ha señalado María del Mar Vázquez, agradeciendo el trabajo del equipo técnico del Área de Economía, Innovación y Contratación así como la colaboración de las distintas áreas municipales y grupos políticos. Aunque, según ha manifestado el portavoz de Podemos, no se ha tenido en cuenta ninguna de sus propuestas para el año que viene.

El Presupuesto, ha explicado, «ensancha el horizonte de nuestra ciudad e impulsa proyectos estratégicos que transformarán nuestro entorno cotidiano», al tiempo que consolida un modelo económico «sostenible, innovador y generador de oportunidades». «Este Presupuesto no es un fin en sí mismo, sino el medio para seguir construyendo el Almería que soñamos: viva, activa, atractiva y llena de oportunidades», ha concluido.

Inversiones

La concejala de Economía ha destacado durante su intervención de réplica en el debate de los Presupuestos Municipales 2026 que las cuentas aprobadas por el equipo de Gobierno «son un reflejo del compromiso firme con el progreso de la ciudad, la mejora de los barrios y el bienestar de todos los almerienses».

Ha hecho un repaso Vanesa Lara por algunos de los hitos de las cuentas del año próximo, que la semana pasada presentó ante los medios. Ha abundado en los más de 17 millones de inversión contemplados en el Presupuesto, con inversiones en numerosos barrios -Los Ángeles, Zapillo, Cabo de Gata, Pescadería, Puche, La Chanca o La Almedina-, así como actuaciones de mejora, parques, jardines y proyectos participativos.

Así ha enumerado, entre otras actuaciones, la construcción de un parque infantil y un nuevo aparcamiento en El Puche, así como obras incluidas en el Plan de Acción Integrada (PAI), dotado de más de 14 millones de euros, que beneficiarán a La Chanca, Pescadería, La Almedina, el barrio del Santo, al mercado de la Plaza de Pavía y el Colegio Virgen del Socorro, además de la dinamización cultural del edificio Katiuska, inversiones todas ellas centradas en el Centro Histórico.

A todo ello ha sumado los 3 millones de euros destinados al mantenimiento urbano, una partida que mejora todos los barrios y completada con los presupuestos participativos.

En su intervención, Lara ha recordado que el coste de los servicios esenciales -como el alumbrado, el mantenimiento de aceras o el suministro de los vehículos de emergencia- «ha aumentado en 12 millones de euros respecto a 2020». También ha explicado que la ejecución de las inversiones abarca varios ejercicios y que las partidas nominativas garantizan su continuidad mediante la incorporación de remanentes.

Entre las principales actuaciones en curso, ha mencionado el soterramiento del ferrocarril, la renovación del Paseo de Almería y proyectos estratégicos como la Ciudad del Deporte, el Complejo Deportivo de Costacabana, el Arena Center o los nuevos Centros de Mayores.

«No se puede bajar el endeudamiento y aumentar la inversión al mismo tiempo», ha señalado mientras, desde el otro lado del plenario el portavoz de Vox asentía a modo de reproche ante estas palabras de Lara. También ha reivindicado la edil «la buena gestión municipal» frente a la política económica del Gobierno de España, a quien ha reprochado «una recaudación récord sin capacidad para cuadrar las cuentas ni presentar presupuestos».

Finalmente, ha asegurado que el Presupuesto 2026 es «realista, social y transformador», pues «dinamiza el centro histórico, mejora los barrios, impulsa la inversión y garantiza la estabilidad financiera del Ayuntamiento».

«Quien vote en contra de este presupuesto está votando no a una Almería más limpia, más verde y más cohesionada; no a la inversión en colegios, museos, vivienda pública, centros de mayores o infraestructuras deportivas; no a la Almería que avanza hacia el futuro», ha concluido la concejala. Aunque no ha logrado convecer a más ediles que los propios.