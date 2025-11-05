Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Salón de Pleno del Ayuntamiento de Almería. R. I.

Debate sobre presupuestos de Almería: «No basta con presentarlos, hay que ejecutarlos»

El PP saca adelante las cuentas para 2026 con le no rotundo de los partidos de la oposición, que critican el «postureo» del equipo de gobierno y dudan que las prupuestas se hagan realidad

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:22

Comenta

El debate plenario sobre las cuentas municipales de Almería para el año que viene se ha saldado sin sorpresas: votos a favor del PP y, ... en contra, del resto de partidos políticos. Ello tras una hora -10 minutos de intervenciones iniciales y otros cinco, de finales, por cada uno de los grupos- de argumentaciones por parte de los portavoces, que han podido desarrollar sus pareceres sobre el proyecto de Presupuesto Municipal para 2026 del Ayuntamiento de Almería, que la alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha presentado en su única alocución de la sesión como unas «cuentas calculadas y estudiadas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas 4 personas por disparar, atropellar y agredir brutalmente a un camionero para robarle en La Mojonera
  2. 2 El encarcelado por la muerte de Antonio Campos condujo durante horas su coche por El Ejido
  3. 3 Localizan en una zona de difícil acceso de Pulpí a una persona de avanzada edad desaparecida
  4. 4 Aprueban la adjudicación de las obras del nuevo edificio judicial de Roquetas por 11,41 millones de euros
  5. 5 El juez levanta el secreto de sumario por el crimen de Antonio Campos
  6. 6 Comienzan las obras de urbanización del entorno del Hospital La Inmaculada
  7. 7 Vícar instalará señales luminosas intermitentes para los pasos de peatones
  8. 8 Dos años de prisión para el carpintero que dejó varias obras sin hacer tras cobrar anticipos en Adra y El Ejido
  9. 9 Emiten una orden internacional de arresto contra el sospechoso de matar a una mujer en La Mojonera
  10. 10 Detenidas 4 personas por disparar, atropellar y agredir brutalmente a un camionero para robarle en La Mojonera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Debate sobre presupuestos de Almería: «No basta con presentarlos, hay que ejecutarlos»

Debate sobre presupuestos de Almería: «No basta con presentarlos, hay que ejecutarlos»