Sin debate en el Pleno de Almería una moción de Podemos sobre agresiones «ultraderechistas» a periodistas

El Grupo de Podemos-IU-LV elevó al pleno del Ayuntamiento de Almería de este lunes una moción «para la condena de las agresiones ultraderechistas a periodistas». Sin embargo, en la misma sesión se anunció su retirada del debate aunque sí se sometió a votación dado que no se puede eliminar del Orden del Día sin el consentimiento del proponente, en este caso, Alejandro Lorenzo, claramente en contra de que esta propuesta quedara en esta situación. «Entiendo que es usted la que decide que no entra en debate», le recriminó el edil de Podemos a la alcaldesa, María del Mar Vázquez.

«La responsabilidad institucional exige altura de miras y condenas sin matices. No podemos permitir que se utilice el Pleno para alimentar divisiones ideológicas», argumentó Vázquez, eso sí, una vez concluido el debate plenario.

Alejandro Lorenzo, concejal proponente, manifestó sus críticas a esta decisión, incluso llegó a manifestar ayer su intención de abandonar el Salón de Plenos. No obstante, permaneció en su bancada y presentó la última moción de la jornada, una propuesta de IU, la creación de una 'objetoteca', que tampoco salió adelante.

Y es que las mociones de los diferentes grupos políticos de la oposición no lograron prosperar ayer en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Almería. Se rechazó también por mayoría las mociones presentadas, por el grupo socialista para recuperar las brigadas municipales y dotar de zonas de sombra y fuentes de agua los parques infantiles de la ciudad.

Sobre la primera, la portavoz municipal Sacramento Sánchez apuntó que la moción socialista no responde a criterios de eficacia ni a las necesidades reales de los ciudadanos de Almería. «La gestión pública no puede basarse solo en principios ideológicos. Debe basarse en resultados. Hoy, en Almería, el modelo mixto garantiza un servicio eficaz y responsable», dijo.

El concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juanjo Segura, defendió, de hecho, la gestión municipal en la creación y mantenimiento de las áreas de juegos infantiles de la capital, subrayando el compromiso del Ayuntamiento para seguir mejorando estos espacios, especialmente con la incorporación «progresiva» de zonas de sombra que protejan tanto a niños como a mayores.

Segura incidió en que se estima una inversión superior a 600.000 euros que se ejecutará en 2025 destinada a la creación y remodelación de parques infantiles, con actuaciones en barrios como El Zapillo, Villablanca, Los Ángeles, El Alquián, La Cañada, Los Molinos o Verdiblanca, entre otros.

Consenso en los mayores

Aunque sí que hubo unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Almería a la hora de realizar una declaración institucional en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular, promovida por la Asociación para el Bienestar de la Tercera Edad (ABTE Candelaria), que pretende la aprobación de una Ley de Protección Integral contra el Maltrato a las Personas Mayores.

Con esta moción, el Consistorio almeriense reafirma su compromiso con la defensa de los derechos, la dignidad y el bienestar de las personas mayores, reconociendo su valiosa contribución al desarrollo de la ciudad y del país. La iniciativa se enmarca en la creciente preocupación por el envejecimiento de la población y la necesidad de respuestas legislativas eficaces ante situaciones de abuso, negligencia o violencia.

La declaración institucional elevada al Pleno subraya que el maltrato a las personas mayores —ya sea físico, psicológico, económico o por negligencia— constituye una grave vulneración de los derechos humanos. Por ello, el Ayuntamiento de Almería se posiciona como agente activo en la erradicación de estas conductas y en la promoción de una cultura de respeto y buen trato hacia nuestros mayores.

En los acuerdos de la declaración se reconoce la urgencia de una legislación específica que proteja integralmente a las personas mayores frente al maltrato. Al mismo tiempo se subraya un apoyo explícito a la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por ABTE Candelaria con el compromiso municipal para promover campañas de sensibilización y formación dirigidas a la ciudadanía y profesionales.

La declaración solicita igualmente de las instituciones autonómicas y estatales la tramitación urgente de la ley y la dotación de recursos necesarios al tiempo que invita a grupos políticos, entidades sociales y ciudadanía a sumarse a la recogida de firmas y al compromiso colectivo por una sociedad más justa e inclusiva.