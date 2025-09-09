Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

DBRS eleva el rating a largo plazo de Grupo Cooperativo Cajamar a BBB

La agencia de rating afirma que esta mejora refleja «el progreso significativo logrado en la reducción del riesgo de su balance»

F. L. C.

Almería

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:09

La agencia de calificación DBRS Morningstar ha elevado la calificación a largo plazo de Banco de Crédito Social Cooperativo (BCC), Cajamar y Grupo Cooperativo Cajamar a BBB desde BBB (low). Asimismo, también ha mejorado el rating a corto plazo del Grupo a R-2 (high) desde R-2 (middle), y de la deuda subordinada a largo plazo de BB a BB (high), reafirmando que la tendencia de todas las calificaciones es positiva.

La agencia de rating afirma que esta mejora refleja «el progreso significativo logrado en la reducción del riesgo de su balance», así como en la estrategia del Grupo de mejorar la composición de su cartera, elevando su financiación a grandes empresas. Asimismo, DBRS destaca «el avance de la rentabilidad del Grupo desde el primer trimestre de 2024». Tendencia que considera positiva, ya que afirma que Grupo Cajamar «está adecuadamente posicionado para mantener esta mejora en la rentabilidad a largo plazo gracias a un entorno favorable de tipos de interés, crecimiento del crédito, unos costes operativos contenidos y un coste de riesgo moderado de riesgo, respaldado por la sólida economía española».

La agencia también valora sus amplios colchones de capital, que están por encima de los requisitos mínimos, y su robusto perfil de financiación y liquidez, con una amplia y creciente base de depósitos de clientes, respaldada por su condición de cooperativa de crédito.

Esta alza de la calificación crediticia se une a la realizada el pasado mes de marzo por parte de Fitch Ratings, que revisó al alza el rating a largo plazo a BBB con perspectiva estable. En la actualidad, las tres agencias que califican a Grupo Cajamar -Fitch Ratings, S&P y DBRS Morningstar- lo sitúan en grado de inversión.

