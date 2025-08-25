David Bisbal, de vacaciones en el Valle del Almanzora junto a su familia El artista almeriense, acompañado de Rosanna Zanetti y sus hijos, ha descrito su estancia en Cuevas del Almanzora como «un verdadero sueño»

David Bisbal ha vuelto a encontrar en su tierra un espacio para el descanso. El cantante almeriense, acompañado de su esposa, Rosanna Zanetti, y de sus hijos, ha pasado unos días de vacaciones en el resort Desert Springs, en Cuevas del Almanzora.

Durante su estancia, la familia pudo recorrer los paisajes del valle, disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar las instalaciones del complejo. Para Bisbal, el regreso al Almanzora ha tenido un valor especial. «Estuve viviendo un verdadero sueño con mi familia en Desert Springs», confesó el artista, que pudo desconectar de su ajetreada agenda en compañía de los suyos.

El intérprete no ocultó la huella que le ha dejado esta visita. «Echaré mucho de menos el resort hasta mi próxima visita», añadió, unas palabras que transmiten el apego y la conexión que asegura haber sentido con el lugar. Más allá de la experiencia personal, el cantante dejó entrever el peso que tiene para él compartir este tipo de momentos íntimos en la provincia donde nació y creció.

Desde la dirección del complejo, su responsable, Iain Alexander Moody, agradeció la presencia del artista y de su familia y destacó el carácter cercano con el que afrontaron la estancia, calificando la visita de «privilegio» para todo el equipo.

Con vistas a la Sierra del Almanzora y a tan solo unos minutos del mar, Desert Springs Resort es un oasis de serenidad y un destino de referencia para quienes buscan combinar deporte, naturaleza, relax y confort en un entorno mediterráneo único.