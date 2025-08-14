David Bisbal sorprende al volante en el Circuito de Tabernas El cantante almeriense acudió a la cita de Mini Automotor Costa, en la que demostró que también sabe brillar en la otra pista

David Roth Almería Jueves, 14 de agosto 2025, 18:03

David Bisbal sorprendió el pasado fin de semana a los asistentes de un evento de BMW y Mini Automotor Costa en el Circuito de Tabernas, donde participó como un cliente más. El artista, embajador del concesionario, no se limitó a saludar: se subió al volante, demostró buenas manos según afirmó el propio piloto oficial de BMW Motorsport, y compartió la jornada charlando, haciéndose fotos y transmitiendo su pasión por la división deportiva de la marca.

La cita reunió a más de 40 clientes y acompañantes, que disfrutaron de una intensa programación: conducción en pista con sus propios vehículos, un clínic especializado y vueltas de copilotaje a bordo del exclusivo BMW M4 CS, un modelo limitado a 25 unidades en España.

El piloto invitado fue José Manuel de los Milagros, campeón del mundo con BMW, quien destacó que «los coches que hoy circulan por la calle comparten más de un 70% de tecnología con los de competición». Además, acompañó a cada participante en su coche y protagonizó las demostraciones con el M4 CS. El gerente del concesionario, Álex Batista, destacó su cercanía y dedicación, y añadió que «quedó tan encantado con Almería que decidió quedarse un día más para hacer turismo».

Batista también quiso subrayar el marco del evento, agradeciendo a Nono y a sus hijos David y García por la gestión del Circuito de Almería y el de Andalucía, «con unas instalaciones y un personal de lujo».

Las actividades permitieron a los asistentes poner a prueba cada curva y recta del trazado almeriense, antes de vivir la experiencia de ver al M4 CS pilotado al límite. «Es un vehículo increíble, preparado para la competición, y verlo en acción dejó a todos con la boca abierta», recordó Batista.

