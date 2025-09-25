David Bisbal sorprende a una fan en Vera: «A ver, esta mujer me ha dado la vida» El cantante almeriense dedica unas emotivas palabras a Luisa Pérez, una joven que le acababa de atender en su negocio 'Pollo de Oro' en Vera: «Ha sido cariñosa conmigo y con toda mi familia también»

E. Gabriel Llanderas Almería Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:49 Comenta Compartir

David Bisbal ha vuelto a emocionar a sus seguidores, esta vez al hacer parada en una zona comercial de la carretera de Garrucha, más concretamente en el municipio de Vera. En una publicación viral en redes sociales, el artista se dirige a una joven llamada Luisa Pérez que trabaja en un negocio de la zona, 'Pollo de Oro', y le dice: «A ver, esta mujer me ha dado la vida, pero no por el producto, sino realmente por su persona, porque ha sido cariñosa conmigo y con toda mi familia también. Dame un beso».

El momento, grabado desde el vehículo del cantante, incluye los instantes en los que Luisa Pérez se limpia las lágrimas que se le habían saltado de la emoción, mientras escucha las palabras de Bisbal, que lleva puestas unas gafas de sol negras y un auricular blanco sin cable en la oreja. La publicación incluye varias fotografías, con ella sonriente junto al artista en varias ocasiones y otra en la que aparece junto a la pareja del cantante, Rosanna Zanetti.

Ampliar La joven fan de Bisbal junto a Rosanna Zanetti, pareja del cantante.

Ampliar El cantante almeriense agradeció a la joven el trato recibido en su establecimiento.

El video ha acumulado más de 5.400 me gusta, más de 100 comentarios y ha sido compartido más de 300 veces en TikTok. La propia joven comenta en la publicación de TikTok: «Esta es la cara que se me quedó cuando aparece David Bisbal en tu negocio para comprarte un pollo asado. Al Pollo de Oro vienen lo mejor de lo mejor». Su negocio se encuentra en una zona comercial de la carretera de Garrucha, en Vera.

Además, en Instagram, Luisa Pérez habla más sobre este momento: «No tengo palabras para describir lo que sentí en el momento en el que mi cantante favorito, como es David Bisbal desde que era bien pequeña, acompañado de su mujer Rosanna Zanetti y su familia encantadora que me trataron con mucho cariño, vinieran a mi negocio a comprarme y reservarme para el siguiente día mi producto».

«Me quedé impactada no me creía lo que estaba pasando, y tampoco me creía que hablara así de mi persona. Su presencia no solo ha sido un motivo de alegría para mí, sino también un reconocimiento al trabajo, la dedicación y el cariño que ponemos día a día a nuestro 'Pollo de Oro'.

«Momentos como este me animan a seguir trabajando con la misma pasión de siempre, ofreciendo la calidad y el sabor que nos caracteriza. Me llena de orgullo compartirlo con todos vosotros y dar las gracias a todos mis clientes porque con vuestro apoyo hacéis posible que momentos como este ocurran».

Comentarios de admiración en redes sociales

Entre los comentarios en redes sociales destacan mensajes de admiración hacia el cantante: «Qué maravilla de vídeo, que una persona como David Bisbal te dedique esas palabras es porque realmente lo mereces. Las buenas personas reconocen a otras buenas personas. El mejor cantante español de todos los tiempos y con más proyección internacional. Bravo.» Otro usuario añade: «Bien que representa Almería, una tan bella y sencilla persona como él», y otro comenta: «Grande es David y tan humilde».

David Bisbal, verano en Almería

El cantante almeriense ha vuelto a dejarse ver en distintos puntos de su tierra natal durante el mes de agosto, mostrando su cercanía con la provincia. Desde recorrer carreteras de montaña en bici hasta disfrutar de la costa y de restaurantes locales en Vera, Bisbal mantiene un vínculo constante con Almería y no escatima en hacer alarde del orgullo que siente por ser almeriense, además de prodigarse en amabilidad con personas que va encontrando a su paso.

Así lo atestigua su presencia en fotografías de negocios locales, como la compartida en Instagram, no solo por esta usuaria en Vera, sino también por un restaurante de la zona, que refleja su generosidad y buen talante, contribuyendo a impulsar la visibilidad turística de estos establecimientos y de la provincia en general.