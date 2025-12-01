David Bisbal revoluciona el Metro de Madrid: inaugura el Tren de la Navidad a todo ritmo

Pocas veces un viaje en el Metro de Madrid ha tenido la emoción, el ritmo y la 'buena vibra' que ha vivido la céntrica y ... multitudinaria estación de Sol madrileña, revolucionada por la presencia del artista almeriense David Bisbal. El cantante ha sido el protagonista de una inauguración muy especial, algo que ha llevado a cabo con su habitual simpatía, generosidad, sonrisa y actitud apasionada.

Quienes atravesaban el lugar no daban crédito a lo que veían. Entre los ruidos de las vías al frenar las maquinarias, los pitidos para entrar y salir de los vagones, las mareas de gente en trayecto pululando de una dirección a otra, llegaba el almeriense.

Eran, aproximadamente, las 11.00 horas cuando, ante la sorpresa de los que allí se encontraban han comenzado a sonar los acordes de un concierto improvisado para inaugurar el Tren de la Navidad, la nueva atracción del suburbano que circulará hasta el 6 de enero, repartiendo villancicos y sonrisas por toda la ciudad.

Con su voz inconfundible, Bisbal, que además de sus éxitos ya conocidos por todos se está convirtiendo en un icono navideño a la altura de Mariah Carey, ha interpretado clásicos de su disco 'Todo es posible en Navidad', desde 'Los peces en el río' hasta 'Burrito sabanero', y ha rematado con otro de sus hits de siempre, 'Ave María', consiguiendo que el suelo del Metro pareciera temblar al ritmo de palmas y coreos improvisados. Seguramente, más de un pasajero ha pospuesto su trayecto para quedarse a presenciar por completo la actuación.

La capital de España es un lugar del que David Bisbal guarda un gran recuerdo, muy relacionado con esos primeros años, allá por 2001, en los que dio el salto a la fama, gracias al programa 'Operación Triunfo', hace ya nada menos que 24 años.

En dirección a Plaza de España

Después de sus interpretaciones musicales, el cantante se ha subido al Tren de la Navidad en dirección a una estación cercana, la de Plaza de España, en un recorrido inaugural lleno de magia y espíritu festivo. El propio Bisbal ha comentado entre sonrisas y emoción que le encanta la idea de llevar música y alegría a quienes cada día recorren la capital para trabajar, hacer compras o visitar a sus familias.

El artista se encuentra inmerso en una gira navideña, en la que versiona muchos de sus temas más conocidos con un toque orquestal y clásico. No en vano ha contado para ello con la Orquesta Ciudad de Almería (Ocal), que la acompaña en este tour.

Para quienes dudan de la magia de estas fechas, el cantante almeriense y el Metro de Madrid han demostrado que, como reza el nombre de la gira de Bisbal, 'Todo es posible en Navidad'. Son días en los que los sueños se hacen realidad y los madrileños y visitantes de la capital de España pueden comprobarlo hasta el 6 de enero, entre otras cosas, subiéndose al Tren de la Navidad.