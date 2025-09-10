David Bisbal y Luis Fonsi, anfitriones del concierto de los Latin Grammy Sevilla acoge este miércoles el evento Latin Grammy Celebra: La Música de Andalucía, con un elenco de unas 30 estrellas que rendirán homenaje a la riqueza musical de la región

Miércoles, 10 de septiembre 2025

El cantante almeriense David Bisbal tendrá un protagonismo especial hoy, 10 de septiembre, en la gala que se celebrará en el Cartuja Center CITE de Sevilla y que llevará el nombre de Latin Grammy Celebra: La Música de Andalucía.

El espectáculo está organizado por la Academia Latina de la Grabación en colaboración con la Junta de Andalucía y la provincia de Almería volverá a tener una representación de lujo, encabezada por Bisbal. Esta cita se enmarca en el calendario de actividades que la institución musical desarrolla en la comunidad desde 2023, tras el éxito de anteriores ediciones, y contará con alrededor de una treintena de músicos de primer nivel.

Historia musical de Andalucía

El evento rendirá homenaje a los artistas que han marcado la historia musical de Andalucía, reconociendo tanto a leyendas como a voces contemporáneas que representan el presente y el futuro de la música.

Desde el flamenco más puro hasta los ritmos latinos más actuales, la velada recorrerá siglos de tradición y creatividad que han convertido a Andalucía en un referente global y que demuestran que el arte rebosa en cada uno de sus rincones, ya sea con estilos tradicionales, innovación, ritmos actuales o mestizaje, por ejemplo, con la música latina.

Un cartel estelar con figuras internacionales y locales

La lista de participantes confirma la magnitud de la cita y contiene nombres de primera fila en el panorama internacional, además de otros con un corte más nacional. Sobre el escenario se darán cita artistas como Aitana, Arde Bogotá, Arcángel, Camilo, Manuel Carrasco, Yerai Cortés, Estopa, Evaluna, Leiva, Vanesa Martín, India Martínez, Kiki Morente, Niña Pastori, Miguel Ríos, Rozalén, Ana Torroja o Pastora Soler, entre muchos otros.

Nombres consagrados como Carmen Linares, Antonio Rey, Juanma Montoya, María Terremoto, Ángeles Toledano o Ara Malikian se unirán a nuevas voces como Valeria Castro, Judeline o Juliana Velásquez, reflejando la diversidad y vitalidad de la escena musical andaluza y latina.

Bisbal y Fonsi, anfitriones de excepción

La velada contará con la conducción de David Bisbal y Luis Fonsi, dos artistas que simbolizan la conexión entre España y Latinoamérica y que ejercerán como maestros de ceremonias. La producción ejecutiva está liderada por Macarena Moreno y el equipo de la Academia Latina de la Grabación encabezado por Ayleen Figueras. En lo musical, la dirección recaerá en Carlos Narea con la batuta de Pablo Cebrián.

Un evento con impacto

El espectáculo está presentado por la Junta de Andalucía y cuenta con el patrocinio de la marca de jamón ibérico Enrique Tomás. Los fondos recaudados se destinarán al desarrollo musical en la región, reforzando así la proyección internacional de Andalucía como cuna de talento. Por tanto, será un evento con impacto en el tejido artístico y musical de la comunidad autónoma, impulsando su presente y futuro.

Tras acoger en 2023 la gala de los Latin Grammy, que fue histórica debido a que se celebraba por primera vez fuera de Estados Unidos, Andalucía volverá a situarse en el mapa mundial de la música con un evento que promete convertirse en otra fecha inolvidable para todos los amantes de la música latina.