Dauda: «Nosotros, los morenos, solo estamos para trabajar; lo demás ya es como un lujo»

Dauda, natural de Mali, cuenta que lleva un año en España. «Desde que llegué a Almería vivo en el mismo sitio: un cuarto pegado al ... almacén del invernadero donde trabajo. Está dentro de la finca. Para entrar hay un portón metálico con llave, pero casi siempre paso por un pasillo estrecho al lado, como los demás», describe su vivienda en el informe 'La infravivienda invisibilizada' del SJM.

Es un cuarto «pequeño» pero es lo único que tiene. Su casero es también el propietario del invernadero en el que trabaja: «Cada uno pagamos 65 euros al mes al jefe; él es quien nos da trabajo también. Normalmente, paga cinco euros la hora. No es mucho, pero al menos hay algo».

Sobre las condiciones de este habitáculo con «cinco habitaciones pequeñas» explica que «la luz va y viene», y que, cuando no hay, tampoco disponen de agua caliente. «Hay semanas que solo tenemos electricidad dos o tres días», se resigna: «A veces parece que vivimos apagados también nosotros. Uno se acostumbra. O lo intenta».

No quiere que su familia –mujer y cuatro hijos, que se quedaron en Mali– vea en qué condiciones vive. «Ellos piensan que en Europa se vive bien y yo no les quiero quitar esa idea», confiesa para finalizar con una durísima conclusión: «El agua no se puede beber, solo la usamos para lavar. A veces la piel se pone mal, pero yo qué sé. Como digo siempre: nosotros los morenos solo estamos para trabajar; lo demás ya es como un lujo».

Crianza en la «nada»: «Estás en el campo pero estás encerrado»

Souleyman vive con su esposa, Fátima, y sus dos hijos –de seis y tres años– en un cortijo dentro de la finca en la que trabaja. En primera persona, da fe de sus circunstancias en el informe 'La infravivienda invisibilizada' del SJM de Almería: «Llevo ya tiempo trabajando aquí. Tengo papeles. También Fátima. No pagamos alquiler, solo los suministros, sobre todo, la luz, que es bastante cara porque pusimos aire acondicionado. Eso sí, nos toca cuidar del cortijo y de la finca, casi, porque el jefe se fía de nosotros. Yo no soy el encargado pero el jefe me llama cuando necesita algo».

Se muestra consciente de que sus circunstancias están fuera de lo común. «El problema de verdad no es ese, el problema son los niños. Aquí no hay nada. Nada. No hay donde jugar. Todo es polvo. Al lado hay un camino lleno de tierra y, al otro lado, carretera con camiones. Es peligroso. No hay vecinos, no hay otros niños», lamenta.

«Estás en el campo pero estás encerrado». Aunque reconoce que vivir así les ayuda a ahorrar, asegura que ya no es soportable. Quieren marcharse pero no saben «cómo»: «Pensamos en buscar algo en San Isidro o en Campohermoso. Un apartamento, algo. Pero no hay. Lo poco que hay, no alquilan a inmigrantes. Siempre dicen que no. Aunque tengas papeles, aunque trabajes».

Aminata: «Estoy embarazada y tengo miedo por el bebé»

Llegó hace apenas ocho meses desde Costa de Marfil. Aminata vive con su marido, que acumula ya tres años en España, y «seis hombres más» en un cortijo junto al almacén de un invernadero de Níjar. «Solo yo soy mujer. Solo yo. Es difícil. Hay una cocina para todos. Yo cocino solo para mi familia, solo para mi marido y yo. No limpio para los otros, no cocino para los otros pero no me siento segura. Cuando mi marido no está, yo no salgo. Me quedo adentro. No me gusta estar sola con tantos hombres. Me da cosa, me da miedo», detalla sobre cómo es su día a día, además, embarazada de cinco o seis meses.

«Estoy embarazada y tengo miedo por el bebé. No sé si esta agua es buena. No sé si este aire es bueno. Hay mucha humedad. Mucho frío, mucho calor. En verano, por la noche, no se puede dormir. Se cierra todo, no hay aire. Es como ahogo. Pero hay un pequeño patio. Allí salgo a veces, por el fresco, es lo único bueno», traslada Aminata en el relato de su día a día incluido en el informe del Servicio Jesuita a Migrantes de Almería sobre la vida en estas infraviviendas 'invisibilizadas' de la Comarca de Níjar.