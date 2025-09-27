Los datos de la parcela comercial de El Toyo Habrá dos operadores de alimentación: Lidl, con una tienda de 3.318 metros cuadrados, y Consum de 2.756

Grupo Santaella estima que el centro comercial de 117.247 metros cuadrados a construir sobre una superficie de 34.675 metros cuadrados creará un número superior a 150 empleos. Habrá dos operadores de alimentación: Lidl, con una tienda de 3.318 metros cuadrados, y Consum de 2.756.

La primera fase, comercializada ya, dispondrá de dos supermercados, una gasolinera, un local de restauración y una nave de 4.000 metros cuadrados que incluirá negocios de hogar, textil, ocio, animal y cosmética. La segunda fase, por su parte, está en proceso de comercialización.

El área dispondrá de un parking gratuito para 480 plazas con más de 40 árboles, así como un área de descanso privada de 4.161 metros cuadrados, arbolada, que incluirá un parque infantil de unos 850 metros cuadrados con zona de juegos infantiles inclusivos y toldos, rodeado de una treintena de árboles.

Este suelo se ubica, además, frente a un área verde de 40.000 metros cuadrados y un suelo de equipamiento público de 13.315 metros cuadrados que, afirman desde Grupo Santaella, podría ser «para un centro educativo, un instituto o colegio».

La parcela cuenta también con una pastilla de 29.104 metros cuadrados al Sur del centro comercial que contempla la construcción de un residencial con 250 viviendas plurifamiliares, aunque en este caso se trata de un proyecto «a futuro».