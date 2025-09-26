Daniel Valverde será el pregonero de la Semana Santa de Almería de 2026 Profesor de Secundaria, es miembro de las hermandades de Estrella, Macarena y Silencio

Aroa García Almería Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:35

No ha terminado el mes de septiembre y ya se conoce a la persona que pregonará y dará el pistoletazo de salida a la Semana Santa de 2026. Será Daniel Valverde Miranda, según ha publicado la Agrupación de Hermandades y Cofradías a través de sus redes sociales este viernes.

Daniel Valverde es almeriense, doctor en Ingeniería Agrónoma por la Universidad de Almería y profesor de Secundaria. Pertenece a las hermandades de Estrella, Macarena y Silencio, de la que es secretario de su junta de gobierno. Cofundador y colaborador de la tertulia cofrade 'El Guardabrisas', colabora con diferentes medios de comunicación y conduce diversos actos de naturaleza cofrade.

En su haber tiene numerosos pregones y presentaciones de carteles, entre ellos, los de la Hermandad de la Macarena de 2014, la Hermandad del Resucitado de 2015 o el Rocío de Almería de 2023. También fue copresentador del cartel conmemorativo del LXXV aniversario de la Hermandad del Silencio en 2021.

En cuanto a los pregones y exaltaciones que ha llevado a cabo, destacan los de la Hermandad de la Macarena y de María Santísima de Gracia y Amparo, en 2016, el del Costalero de la Hermandad de las Angustias de 2017. el Oratorio sobre las Tres Caídas de Nuestro Señor de la Hermandad de Pasión de 2021, el de la Hermandad del Resucitado de 2022, el de la Hermandad de los Dolores de Roquetas de Mar de 2022, el de Nuestro Padre Jesús de Salud y Pasión y María Santísima de los Desamparados de 2023 y el de la Mayordomía de Nuestra Señora del Rosario 'Porta Coeli'.

El pregón tendrá lugar el próximo 22 de Marzo, Domingo de Pasión, en el Teatro Apolo, donde los almerienses tendrán la oportunidad de disfrutar de la palabra y la voz de quien abrirá la puerta de la Semana Santa de 2026.