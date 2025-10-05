Dalías y Cuevas del Almanzora, los municipios en los que más aumenta el endeudamiento Nueve pueblos de la provincia deben este 2025 más que el año anterior

La provincia de Almería presenta una deuda viva decreciente. En los últimos años, las entidades municipales están logrando reducir lo que deben a los bancos, algo que va en beneficio de las arcas que engrosan los impuestos y tasas que abonan los ciudadanos. En cambio, nueve pueblos de la provincia deben este 2025 más que el año anterior. Destacan entre estos Dalías, que ha pasado de tener sus cuentas a cero a acumular 3,4 millones de deuda, Cuevas del Almanzora, que debe 3,17 millones más, alcanzando los 17,6 millones de deuda viva; y Roquetas de Mar, que ha visto aumentada su deuda en casi 2 millones de euros en un año.

Vera y Mojácar cierran el ranking de los cinco ayuntamientos que más se endeudaron el año pasado en la provincia de Almería. En el caso del Consistorio veratense, pasó de 84.000 a 1,1 millones de euros de débito mientras que la vecina Mojácar sumó 624.000 euros hasta superar los 2,7 millones.

Huércal-Overa, que se encuentra entre los municipios de Almería con mayor deuda viva per cápita –debe 9,2 millones, lo que representa 448 por habitante– incrementó el montante el año pasado en 117.000 euros.

Cierran este grupo de nueve las cuentas La Mojonera, cuya deuda creció en 81.000 euros hasta 1,7 millones; y Sierro, que dejó de estar a cero para deber unos modestos 7.000 euros.