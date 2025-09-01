El curso universitario empieza con el alquiler más caro de la serie histórica El precio del metro cuadrado de vivienda de arrendamiento supera los nueve euros, un 4,2% más que la anualidad de 2024

El precio del alquiler en la provincia escala a pesar de que la oferta disminuye en los últimos cuatro años y dificulta el acceso a la vivienda.

Clemen Solana Almería Lunes, 1 de septiembre 2025, 23:23 Comenta Compartir

El nuevo mes arranca y el precio del alquiler aumenta. Los datos que abren septiembre confirman un crecimiento alcista en las rentas del ladrillo, una tendencia que parece no tener fin. La búsqueda de una habitación o un piso en Almería se ha encarecido un 7,5% en comparación con el año pasado, lo que supone un esfuerzo adicional para estudiantes, familias y trabajadores que afrontan el regreso a la rutina. Según los datos del portal inmobiliario Idealista, el metro cuadrado en el conjunto de la provincia ya cuesta 8,5 euros, cifra que cierra agosto y refleja la presión creciente sobre el mercado.

Almería se sitúa así entre las 47 capitales españolas donde los precios han subido respecto a agosto de 2024. En la capital, el precio alcanza los nueve euros por metro cuadrado, un 4,2% más que en el mismo periodo de la temporada anterior. Los datos de la provincia ubican, junto a las otras siete, que el mismo inmueble en Andalucía es más caro que hace un año. El fenómeno no resulta aislado y responde a una tendencia generalizada de incremento que afecta a todo el país.

A nivel regional, Andalucía marca un precio medio de 12,5 euros por metro cuadrado, una cifra ligeramente inferior a la media nacional, situada en 14,5 euros. Sin embargo, la comunidad se consolida como la octava más cara de España en el mercado del arrendamiento. El liderazgo sigue en manos de Madrid, Baleares y Cataluña. En la capital española, el alquiler supera ya la barrera de los 20 euros –20,5–, mientras que las islas se aproximan con 19,4 euros y Cataluña alcanza los 18,5. Estas tres comunidades concentran la presión más fuerte sobre los bolsillos de los inquilinos

El informe de Idealista refleja que las rentas han subido en todas las comunidades autónomas respecto al agosto del año pasado, salvo en Extremadura, donde los propietarios piden un 0,1% menos por sus viviendas. Una excepción mínima en un panorama de subida generalizada. En Almería, no obstante, la comparación intermensual muestra un matiz distinto. Tanto en la capital como en el conjunto provincial se observa una ligera bajada respecto a julio. La primera, del 1,5% y la segunda, del 3,6%.

La explicación puede encontrarse en la dinámica estacional del mercado tal y como indica el Observatorio del Alquiler. Durante los meses de verano, el precio del metro cuadrado alcanza niveles récord. Un piso en calle Granada, con tres dormitorios, baño, cocina y salón, se ofrecía en pleno agosto por 370 euros mensuales. El mismo inmueble, de 75 metros cuadrados, se alquila ahora por 270 euros de cara al inicio del curso escolar.

La razón del propietario de dicho piso recae en la temporada veraniega. Sin embargo, el testimonio del no inquilino muestra una versión diferente. Si bien el primero de los precios no tenía negociación, sí que la tuvo la posibilidad de encontrar otro más barato. «Yo trabajaba en verano y cuando le dije que encontré uno por 270 euros, me lo quiso dejar en el precio del curso», sostiene este joven. Una de las zonas con mayor atractivo para los futuros universitarios es el eje comprendido entre El Zapillo y El Cable Inglés. El trazado continúa así hasta el terreno demarcado al norte por la carretera de Sierra Alhamilla. El precio medio en la zona ronda entre los 300 y los 800 euros al mes por vivienda, según los precios consultados en el portal.

Los datos históricos de Idealista desde 2010 confirman la tendencia en el repunte del coste del alquiler. Nunca antes se habían registrado precios tan altos en julio y agosto. Con 9,2 y 9 euros respectivamente, ambos meses se sitúan como los más caros de la serie estadística. Una realidad que deja a Almería, al igual que al resto de provincias andaluzas, frente al problema de acceso a la vivienda.

Los anuncios de hogares en alquiler desafían la efimeridad en Almería. O al menos los que recorren los diversos portales inmobiliarios en Almería. Tal y como apunta el último informe de el Observatorio del Alquiler, sólo 21 personas se interesan por el mismo inmueble en 10 días. Los datos de la provincia distan de la presión nacional, donde se acentúa hasta la cifra de 141 atraídos.

El mismo estudio, con datos del segundo trimestre del año en curso, recoge 14.772 viviendas para alquilar en Almería, 129 menos que al término del año anterior. En cambio, este número supone la existencia de 1.128 hogares más disponibles que hace cuatro años. Sin embargo, esta subida de la oferta no se aprecia en el coste para arrendar los inmuebles .

La oferta ha aumentado desde 2021, pero los precios no han caído como se espera en el mercado de oferta y demanda. El alquiler se ha encarecido en un 38% desde hace cuatro años. Si arrendar un piso en 2021 costaba 478 euros, ahora el coste medio es de 659 euros. En el mismo año, sólo 9 eran los interesados por el mismo piso en 10 días. Entonces, el estado se establecía como «normal», el más bajo.

El Observatorio del Alquiler, el primer centro de investigación del mercado del alquiler en España, califica de «riesgo» la situación del arrendamiento que existe en Almería. A pesar de que no coincide con la presión «normal» de ciudades como Jaén –13– se enfrentan a la misma que Granada –24–. Lejos, Málaga se sitúa en «muy alta» posición con 86 personas que se interesan por el mismo inmueble en 10 días.

Temas

Verano

Andalucía

Cataluña

Almería

Precios

Alquiler