El curso escolar arranca el 10 de septiembre para Infantil y Primaria Los estudiantes de Enseñanza Secundaria retornarán a las aulas el día 15 y los de Enseñanzas de Idiomas, el día 22

Juan Sánchez Almería Viernes, 15 de agosto 2025, 23:03

El nuevo curso escolar ya tiene fecha de inicio y fin. Aunque oficialmente para la Junta de Andalucía su calendario académico se inicia cada 1 de septiembre, dado que es siempre ese día cuando dan comienzo las Enseñanzas Deportivas, lo cierto es que extraoficialmente el pistoletazo de salida lo dan los colegios. En este sentido, los alumnos matriculados en las educaciones de Infantil y Primaria se incorporarán a las aulas el 10 de septiembre. Cinco días después lo harán los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, FormaciónProfesional, Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas. El lunes 22 están llamados a clase los estudiantes de Enseñanzas de Idiomas y de Enseñanzas Artísticas Superiores.

Estando aún de vacaciones estivales, a buen seguro que los estudiantes que lean la información se estarán preguntando por el primer día de fiesta. Será el lunes 13 de octubre, a tenor de que este año cae en domingo el día de la Fiesta Nacional de España, que se celebra en Andalucía, Aragón, Cantabria y Extremadura.

La siguiente jornada no lectiva será el lunes 3 de noviembre, ya que el sábado 1 se festeja el Día de Todos los Santos. En diciembre este año el puente es minúsculo, dado que el 6, Día de la Constitución, cae en sábado, y por consiguiente el de la Inmaculada Concepción, en lunes.

Las vacaciones de Navidad se iniciarán el lunes 22 de diciembre, coincidiendo con el sorteo de la lotería, y se prolongarán hasta el 7 de enero, que figura subrayado en el calendario como día no lectivo provincia.

En febrero el Día de Andalucía está establecido en sábado, por lo que su fiesta no se pierde y se pasa al 2 de marzo como día de la comunidad educativa. Este mismo mes darán comienzo las vacaciones de Semana Santa el lunes 30 y se dilatarán hasta el domingo 5 de abril.

En mayo la Fiesta del Trabajo toca en 2026 en viernes y desde ese momento ya no habrá más vacaciones educativas hasta el 22 de junio que es cuando finalizarán sus días de estudio los alumnos tanto de Infantil y Primaria como los de Secundaria. No obstante, puede que en este último tramo haya colegios con algún día no lectivo, coincidiendo con la celebración de alguna fiesta local.

Los alumnos de Infantil,Primaria y Educación Especial tendrán 181 días lectivos, mientras que los de ESO, Bachillerato y FP contarán con 178 jornadas.