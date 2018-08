Curro Díaz, el 'Apolo' del siglo XXI Curro Díaz sostiene el Capote de Paseo y habla con la maestra Nati, rodeado de autoridades. / IDEAL El diestro linarense recibe el Capote de Paseo como triunfador de la Feria de Almería de 2017 en un teatro con lleno hasta arribaEl torero de Linares, con el recuerdo de que sus primeros pasos los dio en Almería, se muestra agradecido por recibir tan destacado galardón JUANJO AGUILERA ALMERÍA Jueves, 23 agosto 2018, 00:52

Dicen que Apolo fue, después de Zeus, el dios más influyente y venerado de todos los de la Antigüedad clásica. Era descrito como el dios de la divinas artes. Desde la aparición del toreo, quienes lo practican son también 'divinidades'. Curro Díaz recibió ayer el legítimo premio al que se hizo acreedor en 2017 como el ejecutor de la mejor faena de la citada feria taurina, en la que el 'victorino' Jarrito fue su 'acompañante' y responsable también en que el torero linarense lograra tan importante triunfo en el coso de la Avenida de Vilches. Era su 'segunda tentantiva', ya que en 2016 se hizo merecedor al galardón, que al final fue a manos de Julián López 'El Juli'.

Y el Apolo fue el lugar elegido para venerar la faena y la figura, ambas de la mano, en un acto del que Fernández-Pacheco, alcalde Almería, habló como «modesto, sencillo, pero cargado de sentido» y en lugar «para dar realce a uno de los actos que más ilusión concita todas las temporadas».

La entrega del Capote, hecho por la maestra Nati -presente en la cita-, supone, según explicó el regidor, «contribuye a engrandecer nuestra feria taurina». La misma es también «una seña de identidad popular y arraigada y que supone una parte imprescindible en la Feria en honor a la Virgen del Mar».

Imposible entender

Fernández-Pacheco utilizó el acto para ensalzar los espectáculos taurinos de esta larga semana de festejos. «Esta no se entiende sin sus tardes de toros en la plaza centenaria, ni sin la alegría y el color de la singular manera de celebrar la feria en el coso de la Avenida de Vilches».

Placer y honor son palabras utilizadas para calificar la entrega del capote a quien felicitó «por su trayectoria. Una carrera donde la técnica y el valor se dan las manos donde de verdad importa, en la inmensa soledad del ruedo y que le está permitiendo cuajar faenas inolvidables que atesoran los aficionados de verdad en su memoria para siempre».

«De las plazas de toros que recuerdo con Victorino y que me hayan servido, una ha sido la de Almería»

El diestro, que 'toreó' sobre el escenario con el Capote de Paseo', mostró su alegría por ver el Teatro Apolo lleno «con motivo de un acto tan bonito» y anunció que será su hijo, al que bautiza el día 27 de octubre, el que lo estrene en esa fecha.

Lo cierto es que el galardón llega en su segunda tentativa porque en 2016 se hizo merecedor del mismo. «El año pasado fue como un completo de la primera, que disfruté muchísimo más en el capote. Es un poco la suma de dos actuaciones bonitas y entrar un poco en el corazón del aficionado de Almería».

Mucho significado

Lo cierto es que Almería tiene un importante matiz dentro de la carrera del diestro linarense. «En Almería debuté sin caballos y aquí tuve cuatro o cinco novilladas más. La primera vez que me visto de torero es en Almería. Cierro los ojos y veo Berja. Recuerdo aquel Día de Reyes. No recuerdo lo que he desayunado hoy, pero sí aquel día y está y estará dentro de mi corazón».

Para él, torear en Almería es hacerlo en una plaza de máxima responsabilidad, como el año pasado. «Victorino en estos dos años ha sido muy importante en mi carrera y, dentro de la importancia de Victorino, Almería ha sido un encuentro que he tenido con sus toros. De las plazas de toros que recuerdo con Victorino y que me hayan servido, a parte de profesionalmente, ha sido Almería».

El diestro de Linares no se cortó a la hora de exponer su forma de pensar sobre el estado actual de la tauromaquia. «Creo que ahora mismo, el toreo, por muy mal que dicen que está, está siempre a la orden del día en todo momento. Cuando algo está encima de la mesa es porque es actualidad».

Expuso que «el toro es polémica siempre y, como decía Don Quijote, 'ladran los perros, señal que caminamos'. Mientras que la gente hable de toros y vaya a los toros, esta fiesta estará viva».

Acercar a los jóvenes

Pese a todo, cree necesaria la toma de medidas que sirvan para poblar los tendidos de juventud. Así dijo que «hay una corriente en contra. A los niños hay que enseñarle que las bandejas de carne que se venden en los supermercados vienen de un animal y que la carne procede de los animales, la leche también y que se nos está yendo la cabeza intentando igualar un hombre con un animal. Lo del tema de lo políticamente correcto o no, es así. La realidad es así. Quiero más a mi hijo que a un perro y creo que es de género tonto equiparar a una persona con un animal. Yo puedo quererlo mucho, pero llega un momento que hay que poner los pies sobre la tierra y que por mucho que pueda querer a un perro, no lo voy a querer más que a un hijo. Es políticamente incorrecto para cuatro tontos».