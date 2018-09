El PP culpa a las carencias sanitarias de las agresiones a los médicos, que han crecido un 40% en sólo un año Salud afea a la oposición que haga «política» con un tema «tan grave» y pide que no se justifiquen las actitudes violentas M. C. ALMERÍA Martes, 25 septiembre 2018, 00:41

La diputada popular Rosalía Espinosa reveló ayer la cifra: las agresiones al personal sanitario han crecido un 40% en el último año. Y también dio su particular visión del diagnóstico. «Los profesionales sanitarios son los que reciben las quejas y contra los que se arremete por la mala gestión del Gobierno de Susana Díaz y de los gerentes sanitarios, así como por los recortes que ha hecho el gobierno andaluz en esta materia». Esto es: las carencias del sistema sanitario -deslizó- estarían detrás de esta problemática. Por ello, la diputada exigió ayer al Gobierno andaluz que actúe «porque los profesionales sanitarios no pueden ir a sus puestos de trabajo con miedo», apuntó en un comunicado. Asimismo, recordó al Ejecutivo autonómico que su partido defendió en el Parlamento de Andalucía una iniciativa en la que se recogían propuestas para poder acabar con este problema y en la que se pedía una mayor protección y seguridad para los profesionales sanitarios, Proposición No de Ley que fue aprobada por unanimidad y que a día de hoy no se ha puesto aún en marcha.

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales respondió ayer mismo como un resorte para tachar, en un comunicado oficial de la Consejería como institución, de «lamentable» que el Partido Popular «trate de usar un tema tan grave como es el de las agresiones a profesionales sanitarios para hacer política», algo que calificaron como una muestra de «falta de escrúpulos, así como de empatía hacia los profesionales víctimas de ataques».

«Los actos de violencia contra los servidores públicos sanitarios carecen de cualquier justificación y son conductas que la sociedad en su conjunto debe rechazar de forma enérgica. Tratar de justificar la conducta de los atacantes en base a supuestas carencias de los servicios sanitarios es amparar su actitud violenta, lo que resulta intolerable, además de peligroso», enmendaron.