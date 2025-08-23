Cuida tu jardín

Miguel Arranz Psicólogo Sábado, 23 de agosto 2025, 16:33 Comenta Compartir

Una metáfora que suelo usar en terapia es la del jardín privado que en teoría todos tenemos. Un espacio en donde realmente somos nosotros mismos, sin la presencia de los personajes que interpretamos en los diferentes ámbitos de nuestra vida: trabajo, familia, relaciones sociales. Un jardín que muchas veces se encuentra abandonado y que en otras esta ocupado por diferentes personas que, aunque sean importantes en nuestra vida, no deben estar en ese jardín sin el permiso nuestro.

En periodo vacacional, podemos tener tiempo para poner al día ese jardín que puede estar lleno de malas hierbas y de objetos de memoria inútiles que nos impiden tener un espacio en donde encontrarnos con nosotros mismos pues ahí están nuestros pensamientos, emociones, sensaciones corporales, recuerdos, valores y experiencias. Si nos ponemos en el rol del ser el jardinero o jardinera que debe cuidar ese jardín que representa nuestra vida interior, aquí van unas herramientas desde la modernas terapias de aceptación y compromiso (ACT).

Aceptación (El suelo del jardín)

El suelo de nuestro jardín es la base sobre la que todo crece. No podemos elegir el tipo de suelo que tenemos ni podemos cambiarlo pero, a pesar de ello, podemos cultivar cosas maravillosas. Si luchamos solos contra las malas hierbas (pensamientos o emociones dolorosas), solo nos agotamos y, lo que es peor: el problema se hace más grande. Aceptar es permitir que estén ahí, sin dejar que nos dicte lo que podemos plantar.

Defusión cognitiva (No seas jardín, sé jardiner@)

Imaginemos que tienes un pensamiento como «este jardín está lleno de malas hierbas y es espantoso». Si nos fusionamos con ese pensamiento, nos creemos que «somos» ese jardín tan horrible. En cambio, como jardiner@, podemos observar el jardín y darnos cuenta de que «estoy teniendo el pensamiento de que este jardín está lleno de malas hierbas». No eres el pensamiento, eres quien lo observa.

El 'Yo' como contexto

Pensemos en el cielo azul que siempre está ahí, por encima de nuestro jardín, sin importar si llueve, si hay sol, si crecen flores o malas hierbas. Es el observador imparcial de nuestras experiencias y no cambia pese a lo que pase en el jardín (nuestros pensamientos y emociones). Es esa sensación de «yo» que ha estado con nosotros desde siempre y siempre estará.

Valores (Qué queremos cultivar)

En nuestro jardín, podemos decidir lo que realmente queremos cultivar: desde nardos o hierbas aromáticas para cocinar hasta verduras y zonas de sombra. Estos son nuestros valores y principios y, al contrario de lo que decía el genial Groucho Marx, no tenemos otros que cambiemos con facilidad. Son lo que es importante para nosotros, lo que le da significado y dirección a nuestra vida, vamos.

Compromiso (Cuidar el jardín en la dirección de los valores)

Una vez que sabemos qué queremos cultivar (nuestros valores), empezamos a actuar. Si queremos nardos, regamos, quitamos las malas hierbas y abonamos la tierra. Estamos activamente cuidando nuestro jardín en la dirección de tener nardos y actuamos de manera que nuestra vida refleje aquello que es verdaderamente importante para nosotros.

Y una cosa más: nuestro jardín tiene derecho de admisión. No dejaremos que otra persona sea la encargada por muy cercana que sea en nuestros sentimientos si no se adecua a nuestros valores/plantas. Si intenta convencernos que las hortensias que odiamos quedan mejor que los nardos, le enseñaremos amablemente la puerta de salida...