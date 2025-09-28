De cuevas de 'Conan El Bárbaro' a hogar de okupas El lugar ha sido escenario de rodajes de cine y está declarado Bien de Interés Cultural, aunque ahora se ha convertido en el hogar de varias personas

E. Gabriel Llanderas Almería Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:13 Comenta Compartir

Las antiguas canteras de la Rambla de Almería, conocidas popularmente como las Cuevas de Conan por haber servido de localización para varias escenas a la película 'Conan el Bárbaro' (1982), están siendo objeto de polémica, no por un nuevo rodaje de Hollywood, ni por su puesta en valor para potenciarlas como destino turístico, sino porque han sido objeto de una ocupación que las ha convertido en el hogar de varias personas.

Una de las cuevas acoge un campamento compuesto por una tienda de campaña, objetos personales y hasta la presencia de perros. La escena resulta bastante llamativa, dado el pasado cinematográfico de estas, además del hecho de que la propia Administración decidiera en su día darles una relevancia patrimonial. Ahora, con los precios de la vivienda en alza y los del alquiler en una línea similar, están sirviendo como refugio, previsiblemente temporal, para gentes que las has escogido como vivienda.

De Hollywood a la vida cotidiana

El mismo escenario donde Arnold Schwarzenegger blandió su espada en los años 80 muestra ahora un lado menos bélico. Aquellas paredes de piedra, que durante décadas han atraído a curiosos y nostálgicos del cine, se enfrentan a una realidad bien distinta, marcada por la ocupación irregular que, por otro lado, pone de manifiesto la falta de control sobre su conservación.

Las Cuevas de Conan forman parte de las Canteras Monumentales de Almería, catalogadas como Bien de Interés Cultural (BIC) con tipología de monumento desde 2018, a través de un decreto de la Junta de Andalucía. Esta condición supone que el lugar ha de estar protegido y vigilado, sin que se pueda actuar sobre él, construir o modificar ni en su totalidad ni en sus partes.

La responsabilidad de velar sobre su buen estado y conservación recae sobre la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, aunque las administraciones locales y la ciudadanía también tienen un papel clave en el cuidado de este patrimonio. La ocupación revela, no obstante, la dificultad de conciliar la protección de espacios históricos con la realidad social y urbana que los rodea.

Una leyenda que no se olvida

El contraste entre el esplendor cinematográfico del pasado y la ocupación actual añade un nuevo episodio a la historia de las canteras. Más allá de la anécdota, el caso ha hecho que se vuelva a centrar la atención en este lugar y en su alto valor, tanto patrimonial como histórico, dada el cariño que muchos almerienses le tienen.

Por otro lado, ha hecho reflexionar sobre el fenómeno de la 'okupación' y sobre las estrategias para abordarlo de la mejor manera. Un fenómeno complejo que suele generar debate social y jurídico, ya que enfrenta la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda con el respeto a la propiedad privada y, en casos como este, también a la protección del patrimonio.