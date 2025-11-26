Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vistas de la Cala de San Pedro llegando por el sendero desde Cala del Plomo.

Lo que nadie te cuenta del sendero entre Aguamarga y la cala de San Pedro

Un recorrido espectacular por uno de los rincones más hermosos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, pero con detalles importantes que conviene conocer antes de lanzarse a caminar

E. Gabriel Llanderas

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:43

La zona de Agua Amarga es una de las joyas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Sus calas, sus rincones traquilos, su paisaje volcánico ... y ese encanto natural la convierten en un imán para senderistas, amantes del mar y curiosos que buscan un día perfecto de naturaleza. No es de extrañar, por tanto, que muchos se planteen recorrer el sendero que une Agua Amarga con la cala de San Pedro, uno de los trayectos más bellos, panorámicos y fotografiables de todo el litoral almeriense.

