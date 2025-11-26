Lo que nadie te cuenta del sendero entre Aguamarga y la cala de San Pedro

La zona de Agua Amarga es una de las joyas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Sus calas, sus rincones traquilos, su paisaje volcánico ... y ese encanto natural la convierten en un imán para senderistas, amantes del mar y curiosos que buscan un día perfecto de naturaleza. No es de extrañar, por tanto, que muchos se planteen recorrer el sendero que une Agua Amarga con la cala de San Pedro, uno de los trayectos más bellos, panorámicos y fotografiables de todo el litoral almeriense.

Y sí, es precioso, memorable y merece muchísimo la pena. Pero, como tantas cosas maravillosas, tiene su letra pequeña. Una serie de detalles que no siempre aparecen en las guías, o que aparecen de refilón, y que es fundamental conocer antes de ponerse las botas de senderista.

1. Un trayecto más largo (y duro) de lo que parece

Algunas guías hablan de unas cinco o seis horas ida y vuelta, pero la realidad puede variar. Si quienes lo recorren no son senderistas expertos, si paran a bañarse, a hacer fotos o simplemente a descansar, algo muy habitual dada la belleza del entorno, pueden convertirse fácilmente en ocho horas o más.

Esto supone un riesgo importante, porque puede sorprendernos el anochecer. Si la salida se hace tarde, la vuelta puede coincidir con una luz muy pobre, lo que afecta a la visibilidad en un terreno que, por momentos, puede resultar complejo.

2. Hay que estar en forma

Aunque hay zonas llanas, gran parte del recorrido incluye pendientes bastante empinadas que exigen buena forma física y resistencia. Es un trayecto largo, caluroso en verano y sin sombras, donde el cansancio acumulado se nota. No es un sendero para improvisar. Requiere preparación y realismo sobre las propias capacidades.

3. No apto para quienes sufren vértigo

Esto no siempre se menciona en las guías. El camino incluye tramos que discurren por laderas inclinadas junto al mar, auténticos balcones naturales que pueden dejar sin aliento, para bien y para mal. Quien tenga miedo a las alturas puede pasarlo realmente mal. Conviene saberlo antes.

4. No salirse del sendero

Parece obvio, pero no siempre se cumple. Hay quien intenta buscar atajos o desviarse. En un terreno tan irregular, salirse del sendero puede ser peligroso y añadir mucho tiempo al recorrido, con lo que ello supone de cansancio.

5. Basura ocasional en un entorno virgen

No es lo más habitual, pero sorprende encontrar plásticos o pequeños desperdicios en el camino, sobre todo al llegar a las calas principales. Rara vez abundantes, pero lo suficiente como para recordar que no todos los visitantes son tan cívicos como se presupone. Una razón más para reforzar el mensaje de respeto a un parque natural tan singular.

6. Un pozo sin señalizar

Entre la cala de Enmedio y la cala del Plomo hay un detalle que casi nadie menciona: un pozo sin tapar ni señalizar. De día, con buena luz, se identifica sin problemas, pero con visibilidad reducida o si se camina distraído puede convertirse en un riesgo real.

7. Agua y algo de dinero

Este sendero discurre por una zona virgen. En todo el recorrido no existe ni un solo punto para comprar agua o comida. Solo se puede adquirir en los puntos de salida y llegada, es decir, en Agua Amarga y, posteriormente, ya en la cala de San Pedro, donde la colonia de personas que viven allí vende bebidas y productos básicos. Los precios, como es lógico, son superiores a los de cualquier supermercado.

Por eso es esencial llevar suficiente agua, más de la que uno cree que necesitará, y algo de dinero en efectivo, porque la cobertura puede fallar y no siempre se puede pagar con Bizum.

8. El verdadero reto: del Plomo a San Pedro

De Agua Amarga a Cala de Enmedio hay unos 40 minutos, y de la Cala de Enmedio a la del Plomo una media hora. Tramos asumibles para la mayoría.

Pero el trayecto largo de verdad es el que continúa hasta la cala de San Pedro, un tramo más exigente, más duro y que requiere preparación mental y física.

Por eso, muchos senderistas experimentados recomiendan hacer el recorrido por fases, o bien ir en coche hasta la cala del Plomo y empezar desde allí, o llegar en coche hasta Las Negras y caminar el sendero corto hasta San Pedro, mucho más llevadero.

9. Equipamiento adecuado: imprescindible

Botas con buena suela, bastones de senderismo, gorra, protección solar, ropa técnica… El terreno es lo bastante escarpado como para que el equipo profesional sea el elemento que decante entre una experiencia fantástica y un mal rato.

10. Estudiar bien la ruta antes de empezar

Quienes la recorren por primera vez suelen tener dudas con algunas bifurcaciones. La ruta no siempre está tan señalizada como sería deseable, por lo que conviene informarse previamente, llevar un mapa, GPS y tener claro el itinerario.

11. Y lo que sí se dice: un paisaje único

Con todo lo anterior, hay algo que nadie puede negar, este sendero ofrece uno de los paisajes más espectaculares de Almería. Aguas turquesas, acantilados volcánicos, miradores naturales a un mar inmenso y un sinfín de oportunidades para hacer fotografías inolvidables. Cuando el día acompaña, la experiencia es única.

El sendero entre Agua Amarga y la cala de San Pedro es una maravilla, pero conviene conocerlo tal y como es, duro, exigente y no siempre apto para todos los públicos. Preparación, sentido común y previsión son claves para disfrutarlo al máximo.