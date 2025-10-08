¡Cuenta atrás para el nuevo seguro de los patinetes!: multas de hasta mil euros A partir del 2 de enero de 2026, todos los usuarios de patinetes y bicicletas eléctricas deberán tener seguro obligatorio, certificado de circulación y etiqueta identificativa

Comienza la cuenta atrás para los patinetes eléctricos. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto fecha al cambio que transformará la movilidad urbana en España. A partir del 2 de enero de 2026, tanto estos vehículos como las bicicletas eléctricas deberán contar con un seguro obligatorio de responsabilidad civil. La medida, que ya se aplicaba parcialmente en algunas ciudades, será de cumplimiento general en todo el país y conllevará multas de hasta 1.000 euros para quienes circulen sin la documentación en regla.

Un paso más hacia la regulación

La norma afecta a todos los vehículos de movilidad personal (VMP) de una sola plaza impulsados por motor eléctrico. Es decir, cualquier usuario de patinete o bici eléctrica deberá disponer de una póliza que cubra los posibles daños a terceros en caso de accidente. Con esta medida, la DGT busca unificar criterios y reforzar la seguridad tanto de conductores como de peatones, ante el creciente uso de este tipo de vehículos en las ciudades.

Además del seguro, la normativa exigirá un certificado de circulación que acredite la inscripción del vehículo en el registro oficial de la DGT. Cada patinete o bicicleta deberá llevar también una etiqueta identificativa visible, con su número de registro, para facilitar el control y la trazabilidad del parque de VMP.

Más seguridad y responsabilidad

En resumen, desde el próximo enero, los usuarios deberán tener tres documentos esenciales para circular legalmente. Estos son el seguro de responsabilidad civil en vigor, el certificado de circulación expedido por la DGT y la etiqueta identificativa visible en el vehículo.

La medida, aunque quizá no del todo bien recibida por algunos de los propietarios y conductores de estos vehículos, sí que se ve con buenos ojos por aquellos que venían demandando una mayor regulación, orden y seguridad en la circulación de estos nuevos vehículos, cada vez más presentes en las calles de Almería y del resto de España y que, a veces, transitan a grandes velocidades entre peatones.

La regulación también establece requisitos técnicos en función del peso y la velocidad máxima del vehículo. Los modelos de hasta 25 kilos podrán circular entre 6 y 25 km/h, mientras que los que superen ese peso deberán limitarse a 14 km/h. De esta forma, se busca garantizar una convivencia más segura con peatones, ciclistas y vehículos de mayor tamaño.

Desde multas hasta la inmovilización del vehículo

Circular sin seguro o sin estar registrado en la DGT supondrá una infracción con multas que oscilarán entre los 200 y los 1.000 euros, además de la posible inmovilización del vehículo. Los agentes de tráfico podrán solicitar en cualquier momento la documentación, por lo que se recomienda a los usuarios regularizar su situación antes de que finalice 2025.

La DGT insiste en que el objetivo no es sancionar, sino ordenar y proteger una realidad cada vez más presente en las calles, la movilidad eléctrica ligera. El nuevo marco normativo pretende, en palabras del organismo, «garantizar que todos los vehículos que circulan por la vía pública lo hagan con las mismas garantías de seguridad y responsabilidad». Por tanto, a partir de enero del año que viene, no valdrán las excusas. Sin seguro, sin certificado de circulación y sin etiqueta identificativa, no se podrá circular.