Uno de cada cuatro municipios con policía local sigue sin estar en el Sistema VioGén
La provincia cuenta, según los últimos datos de octubre, con 3.178 casos activos por violencia de género de los que 23 son de riesgo alto
Almería
Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:12
La inseguridad generada en las víctimas de violencia machista por la incidencia de las pulseras antimaltrato –que sufrió una reciente caída en su sistema y ... la geolocalización de los agresores no se notificaba a las víctimas– puso en entredicho la importancia de la protección a las mujeres que sufren este tipo de maltrato por parte de sus parejas.
De cara a la celebración del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, cabe recordar que en la provincia hay 42 municipios con policías locales de los que 32 destinan recursos a sus agentes y servicios municipales para la protección de las mujeres que son víctimas de violencia machista.
El último en firmar el convenio de adhesión ha sido Pechina, que desde el pasado 10 de octubre ya está dentro de la red dentro del Sistema VioGén. Entre los que todavía no se encuentran adheridos son Antas, Balanegra, Benahadux, Laujar de Andarax, Macael, Rioja, Sorbas, Vélez-Blanco, Vélez-Rubio y Roquetas de Mar.
¿Y qué supone que un municipio no se encuentre adherido al Sistema Viogén? ¿Habría una mayor desprotección hacia quienes lo sufren? Hay que recalcar que no. Fuentes cercanas de la Subdelegación del Gobierno han indicado a IDEAL que las víctimas de violencia machista no están desamparadas. Son, tanto Policía Nacional como Guardia Civil los que se encargan de la protección de estas personas. Pero, que en caso de adherirse a este sistema, las competencias se reparten.
Es aquí donde comienza el camino para erradicar a esta lacra de la sociedad. En caso de suscribirse al convenio del Sistema VioGén, la policía local tendría acceso y podría hacer un seguimiento más cercano a los casos activos de violencia de género siempre y cuando el nivel se haya calificado como medio, bajo o no apreciado –en los riesgos más altos, son Policía Nacional y Guardia Civil los que asumen estas situaciones–. El hecho de no estar dentro de este sistema, dificulta la coordinación entre administración, policías y justicia.
El Sistema VioGén del Ministerio del Interior se puso en marcha en 2007 con los objetivos de aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en esta materia, integrar toda la información que se estime necesaria, predecir el nivel de riesgo de cada caso y realizar seguimiento y protección de las víctimas en todo el territorio nacional.
En estos dieciocho años, ayuntamientos de todo el país se han ido adhiriendo al sistema, poniendo a disposición de las víctimas sus recursos, sobre todo, la Policía Local. No obstante, aún falta por llegar a numerosas localidades. Abla, con apenas 3.000 habitantes, también quiso destinar parte de sus recursos a la protección de mujeres que sufren este tipo de violencia de manos de sus parejas. Otros que fueron llegando en los últimos meses son Viator, Abrucena o Fiñana.
Casos activos
La provincia cuenta, en datos de octubre, con 3.178 casos activos por violencia de género de los que 23 son de riesgo alto; 377, medio y 2.778 de riesgo bajo. En lo que va de año, Josefina ha sido la única víctima de violencia machista en la provincia. La mujer, residente en la capital almeriense, murió tras recibir varias cuchilladas de su pareja, quién, horas después, trató de quitarse la vida arrojándose por un barranco con su vehículo. Tras recibir el alta, el presunto autor ingresó en prisión provisional.
En 2024 la provincia vivió un año negro. Algunos casos, ocurrieron en municipios que no estaban adheridos al Sistema VioGén. Mari Nieves y Hafsa murieron a manos de sus parejas en octubre de 2024 con apenas unos días de diferencia. La primera, en Roquetas de Mar y, la segunda, en La Mojonera. A Elisa y Larisa las envenenó su padre, maltratador habitual de la madre de ambas, en el cortijo en el que residía entre Alboloduy y Gérgal. Después, él mismo se suicidó. La joven Alina, que había intentado rehacer su vida con sus hijas en Abla, se encontró sola en España tras unas muertes imposibles de comprender. El suyo es un claro caso de la llamada violencia vicaria, aquella que el maltratador ejerce para dañar a una mujer que considera de su propiedad.
«Estamos en plena predisposición para que el segundo municipio más poblado firme el convenio»
Roquetas de Mar ha vivido este año dos intentos de homicidio machista. Uno, a manos de un varón que intentó degollar a su mujer en Cortijos de Marín y, otro, de un hombre que explotó una vivienda con una bombona para acabar con la vida de su pareja. Por ello, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, tendió la mano al ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular de Gabriel Amat, para que se incorpore al Sistema VioGén y puedan destinar los recursos para concienciar a la sociedad.
«La voluntad del Gobierno y la mía personal, como subdelegado, ha sido desde el primer momento que Roquetas se integre», indicó Martín. «Estamos en plena predisposición para que el segundo municipio más poblado de nuestra provincia se integre y firme el convenio», insistió. Por su parte, IDEAL ha tratado de conocer la versión del Ayuntamiento de Roquetas de Mar que ha rechazado hacer alguna declaración al respecto ni dar una explicación del por qué niegan este sistema.
