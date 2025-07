Las cuatro horas de pánico en Nueva Almería

Nerea Escámez Almería Sábado, 26 de julio 2025, 23:41 Comenta Compartir

Almería quedó paralizada la tarde del sábado, 19 de julio, cuando una vecina de la avenida de Nueva Alcazaba pidió ayuda telefónica a un policía nacional de Jaén. En su conversación, decía tener«miedo» y estar «muy asustada» porque su pareja, también agente del cuerpo, la había secuestrado en su propia vivienda. Ante el temor de que pudiera hacerle algo, se encerró en el despacho del inmueble. Esta situación provocó que el jiennense derivara la llamada a la sala del 091 para activar el protocolo habitual ante un secuestro que, en este caso, se alargó, extendiendo el pánico por Nueva Almería, hasta las once de la noche.

¿Qué pasó durante el operativo policial?En cuestión de segundos, aparecieron los llamados 'zetas' –como se distinguen a los agentes de la Policía Nacional que están patrullando en la calle– y convirtieron la calle Nueva Alcazaba en un fortín de personas confinadas. Lo primordial era asegurar el perímetro y comprobar que la mujer se encontraba bien y su vida no corría ningún riesgo. El presunto secuestrador, agente de la Policía Nacional, podría, incluso, portar armas, lo que incrementó aún más la complejidad de la operación.

A la puerta de la vivienda, un dúplex adosado, llamaron los agentes provistos de un escudo balístico como medida de protección. Nadie respondió. Tampoco escucharon gritos de auxilio que hicieran temer por la vida de la mujer retenida en el interior de la vivienda. Entonces, el resto comenzó a fraguarse tal y como marca el protocolo especial para los secuestros. Se acordonó toda la manzana con la ayuda de los efectivos municipales, evitando así, que ninguna persona accediera a esta céntrica vía pública y se pusiera en peligro. Todos los escenarios tenían que tenerse en cuenta. Tampoco dejaron salir a los vecinos de sus hogares.

No hubo suerte al comunicarse con la mujer. La víctima continuaba encerrada en el despacho y pese a que los agentes les daban instrucciones desde fuera, no obedecían a nada. La presunta rehén solo daba cuentas a un agente de Jaén, de su confianza, el primero en dar la voz de alarma de la situación, con quién se comunicaba vía telefónica. A esta calle de la capital llegaron dos inspectores jefes y un inspector, para hacerse cargo del dispositivo.

Varios agentes se colocaron en diferentes puntos de la calle, otros, junto a la azotea del inmueble, gracias a la ayuda de los vecinos que facilitaron la entrada a sus viviendas. De esta forma, los policías tenían controlado lo que ocurría en el porche y algunos espacios de la casa. Silencio. Nadie contestaba a las peticiones de que salieran del inmueble. Sin embargo, el protocolo seguía sobre ruedas. Había que activar a la figura del 'negociador' para que pudiera entablar conversación con el presunto secuestrador. En estos casos, cuando hay un rehén de por medio, como era la pareja del principal sospechoso, le tocaba moverse al Grupo Especial de Operaciones, conocido como GEO, la unidad de élite de la Policía Nacional, con sede en la ciudad de Guadalajara.

«No había gritos, tampoco se escuchaban golpes en el interior de la vivienda», relatan a IDEAL fuentes cercanas al operativo, uno de los más relevantes de los desplegados en el territorio en los últimos meses. Todo parecía en calma. Sin embargo, los vecinos estaban nerviosos ante la situación que estaban viviendo a su alrededor. Los murmullos de posibles desenlaces generaban, aún más si cabe, conmoción en la zona. Todos querían que este presunto secuestro quedara en un susto. De hecho, fuentes cercanas al operativo expresa a esta redacción que el supuesto secuestrador le pidió a su rehén que abriera la puerta y que pusiera fin a este caos que había formado en el exterior.

Se hizo de noche. Todo continuaba igual, con un solo cambio: las horas marcaban el desasosiego entre quienes gestionaban el operativo. No había tono violento entre el matrimonio involucrado en este operativo pero las puertas continuaban cerradas, nadie salía a la calle y se desconocía si iban a hacerlo. Ellos sabían la que se había formado en el exterior por el aviso que había lanzado a primera hora de la tarde, cuando los golpes alertaron a las puertas del dúplex.

Los GEO estaban dispuestos a montarse a un helicóptero camino de Almería por si la situación llegaba a ponerse más fea. No llegaron a subirse a la aeronave. No hizo falta pues los agentes valoraron que nadie corría peligro. De lo contrario, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional habría tomado cartas en el asunto para proteger a la víctima.

Fue, entonces, casi a las 22:45 horas, cuando los agentes le pidieron al presunto secuestrador que saliera. «Estamos aquí, sal de una vez», se escuchó en la vía pública.

Y, tras unas cinco horas de despliegue en el entorno del inmueble, la mujer salió por su propio pie y sin lesiones visibles. Se encontraba desorientada y aturdida. Finalmente, alrededor de las 23 horas de la noche el hombre se habría entregado a la Policía Nacional, que se lo llevó arrestado, y su mujer quedó liberada. El varón, que no opuso resistencia al arresto, fue detenido por un delito de violencia de género. Tras la inspección en el interior de la vivienda, los agentes encontraron el arma reglamentaria del agente y presunto secuestrador, desmontada y en el fondo de un armario, relatan fuentes cercanas. No existió ningún peligro hacia la rehén. No obstante, el agente fue puesto a disposición judicial el lunes, momento en el que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Almería, decretó su libertad provisional. El juez ha impuesto al agente investigado, como medida cautelar, una orden de alejamiento de 500 metros así como la prohibición de comunicarse con su mujer mientras se instruye la causa.

Aunque en un primer momento se tramitó como diligencias urgentes, el juzgado ha decidido incoar un procedimiento de diligencias previas tras tomar declaración a ambos implicados, según han informado fuentes judiciales. Tanto el agente como la presunta víctima comparecieron ante la instructora antes de que se adoptara la decisión judicial.

Además, tras este suceso angustioso, fuentes cercanas al entorno de la pareja confirmaron a IDEAL ALMERÍA que no existen denuncias previas por violencia de género por parte de la víctima hacia el hombre, que se encontraba de baja desde hace varios meses tras haber sufrido una agresión en el Centro de Atención Temporal a Extranjeros de Almería (CATE), y que la relación no atravesaba su mejor momento.